Problémy s nadváhou před začátkem sezony, časté simulování či neshody s Kylianem Mbappém v dresu PSG. To je jen malý výčet toho, co si Brazilec Neymar musí vyslechnout.

Není tak divu, že technický útočník v dokumentu Neymar & The Line of Kings zapochyboval o své budoucnosti. Neymar zde tvrdí, že neví, jestli má vnitřní sílu nadále pokračovat v dresu reprezentace a k jeho třetímu mistrovství světa v kariéře tak přistoupí jako k poslednímu.

"Když budeš někdy potřebovat, vždy tu budu pro tebe. Rodina Silvů tě miluje," vzkázala Neymarovi dlouholetá opora brazilské reprezentace obránce Thiago Silva.

Superhvězda světového fotbalu v reprezentaci prožívá rozporuplné období. Nejprve Brazílie prohrála ve finále turnaje Copa América s Argentinou 0:1, poté Neymar nepřišel k rozhovoru po remíze o mistrovství světa 0:0 proti Kolumbii. V dnešním nočním utkání sice Kanárci porazili jednoznačně Uruguay 4:1 (trefil se i Neymar) a jednoznačně vedou jihoamerickou část kvalifikace o šest bodů před druhou Argentinou, přesto je na Neymarovi vidět rozčarování.

"Chceme, aby tu s námi zůstal ještě spoustu let. Je však těžké vžít se do něčí hlavy, protože lidé čelí velkému tlaku. Není to jen Neymar, ale i Messi nebo Ronaldo. My ale chceme, aby tu s námi byl dál. Je to jeden z nejlepších hráčů, kterého jsme kdy v Brazílii měli," vyjádřil se k celému problému kolega z reprezentace Fred.

Znamenají snad myšlenka Neymara to, že se v delším časovém horizontu chystá konec jednoho z aktuálně nejlepších hráčů světa?