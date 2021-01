Zkušený útočník se poprvé v barvách áčka katalánského klubu představil před více než 16 lety. Až včera večer se však „dočkal“ své vůbec první červené karty v soutěžním utkání za „Barcu“.

Stalo se tak v domácím superpoháru, v němž se Barcelona v Seville postavila Bilbau. V něm se nejprve Messi představil nebezpečnou střelou, která jen těsně minula bránu, a o pár minut později nechyběl u situace, po níž se jeho tým dostal do vedení.

To ale brzy ztratili, a byť Griezmann svou druhou trefou v utkání znovu dal Barceloně výhodu, v poslední minutě ale poslal zápas do prodloužení Villalibre a v jeho čtvrté minutě rozhodl o triumfu Bilbaa Williams.

Ještě než sudí naposled pískl do píšťalky, přišel ale moment, o kterém teď živě debatuje fotbalový svět.

Messi, který do utkání nastoupil po pauze způsobené zdravotními obtížemi, totiž ve snaze ještě srovnat stav utkání, rozehrál ve středu hřiště akci přihrávkou na levé křídlo. Ještě než ale stačil míč doputovat do místa určení, sám útočník vše ukončil máchnutím po protihráči, které po poradě s VAR skončilo červenou kartou.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

Pár chvil nato sudí utkání ukončil a u fotbalistů Bilbaa mohla propuknout radost. To u fanoušků Barcelony propukly vášnivé debaty o momentu předcházejícímu Messiho vyloučení.

Řada fanoušků poukazovala na to, že barcelonská hrající legenda nenastoupila do zápasu úplně fit, našli se ale i tací, kteří volají po Messiho konci v katalánském celku. Ten byl ostatně už téměř na spadnutí loni v létě, třiatřicetiletý argentinský reprezentant však nakonec zůstal.

Objevily se ale také hlasy, které rodáka z Rosaria obhajují, a naopak se podivují nad verdiktem rozhodčího. „Z tohohle pohledu to není červená,“ diví se jeden z fanoušků na Twitteru. „Tenhle záběr měli mít předtím. Nic víc než žlutá,“ přidává se další.

Visto así igual no es ni roja… pic.twitter.com/JFhv7z7pWl — esmoneo (@esmoneo) January 17, 2021

Kouč Barcelony Ronald Koeman také svého svěřence hájil. „Chápu, co Messi udělal,“ uvedl pro Daily Mail s tím, že šlo o reakci na neustálé faulování na jeho osobu. Chtěl si nicméně udělat obrázek pořádně až poté, co celou situaci uvidí na opakovaných záběrech.

To jiní fanoušci měli jasno. I kdyby nešlo o „pohlavek“, jak se to z některých záběrů jevilo, už jen za „okamžik šílenství“ by si podle nich Messi červenou kartu zasloužil. „Jsem z Barcy a pořád v tom vidím červenou,“ přiznává další z příznivců týmu z Camp Nou.