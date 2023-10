Útočník AC Milán Olivier Giroud uvedl, že si nechá zarámovat brankářský dres, v němž dochytal sobotní zápas 8. kola italské ligy v Janově. I když jediný gól duelu vstřelil jeho spoluhráč Christian Pulisic, hrdinou zápasu se díky záskoku mezi třemi tyčemi stal právě francouzský veterán. Milán navíc díky vítězství 1:0 vystřídal v čele tabulky městského rivala Inter.

Útočník AC Milán Oliver Giroud šel chytat do branky. | Foto: ČTK/Tano Pecoraro/LaPresse via AP

Sedmatřicetiletý Giroud šel do branky poté, co byl brankář Mike Maignan v osmé nastavené minutě vyloučen za faul a trenér Stefano Pioli už neměl možnost střídání. A mistr světa z roku 2018 se ve zbývajících několika minutách v brance nenudil: při trestném kopu Alberta Gudmundsson ho zachránilo břevno a poté se neohroženě vrhnul proti rozběhnutému Georgeovi Puscasovi a vyrazil míč do bezpečí těsně před jeho kopačkou.

Teplický Yasser nebyl první. Brankářské rukavice oblékli i Koller nebo Kane

„Nevěděl jsem, jestli Cala (spoluhráč Hakan Calhanoglu) míč hlavou trefí, takže jsem si řekl: Jdi ven! Trochu jsem se přitom udeřil do ruky, ale to je v pořádku,“ říkal po zápase novinářům šťastný Giroud, stále oblečený v Maignanově brankářském dresu. „Nechám si ho zarámovat!“ plánoval Francouz. Svým výkonem připomněl českého kanonýra Jana Kollera, který v roce 2002 dochytal za Dortmund více než dvacet minut bundesligového šlágru proti Bayernu a dostal se tehdy jako brankář do sestavy kola časopisu Kicker.

Jako kluk rád chytal

Dvojnásobným milánským hrdinou se přitom mohl stát Pulisic, jenž v 87. minutě skóroval a poté měl zájem i o uvolněnou gólmanskou pozici. „Chtěl jít do branky, ale řekl jsem mu, že je moc malý," řekl trenér Pioli, proč 178 cm vysokého amerického záložníka mezi tři tyče nepustil.

Celkem logicky tak do branky zamířil o patnáct centimetrů vyšší Giroud. „Myslím, že jsem jeden z nejvyšších v týmu, takže to bylo přirozené. Také jsem rád chytal jako kluk. Při tom zákroku jsem zažíval fakt mimořádné pocity, bylo to skoro jako vstřelit gól,“ přiznal francouzský útočník.

Divoký zápas v Janově nedochytal nakonec ani jeden z původních gólmanů, neboť druhou žlutou kartu dostal v třinácté nastavené minutě domácí Josep Martínez. Toho však mohl na samotný závěr nahradit brankářský kolega Nicola Leali.