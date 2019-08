Domácí tým nedal plzeňské Viktorii šanci, po přestávce ji srazil čtyřmi góly. „Soupeř zaslouženě vyhrál,“ hlesl plzeňský stoper Luděk Pernica po prohře 0:4 na Olympiakosu.

Tři ze čtyř gólů jste dostali po standardkách. Špatně jste je bránili nebo je soupeř tak dobře zahrával?

Obojí, oni jsou při standardkách hodně nebezpeční. My jsme věděli, že všechno dohrávají až do konce, a přesto jsme inkasovali. Důkazem toho byl poslední gól, kdy to Alda (Hruška) vyrazil a Semedo stejně zakončoval do prázdné branky. Oni za tím šli hladově, musíme se na to podívat na videu. Každý hráč má někoho bránit a stejně tam vždycky někdo vyplaval volný, to není možné.

Při tom první gólu se zdálo, že to byl právě váš hráč. Nebo to bylo jinak?

Já jsem při rohu volný hráč, mám pokrývat prostor. Nedostal jsem se k němu na těsno, zrovna tam jsme to neměli dobře pokryté.

Byla tady atmosféra ještě pekelnější než v Záhřebu?

Byla, tady to asi byla nejbouřlivější atmosféra, co jsem kde hrál. Fanoušci Olympiakosu byli skvělí. Domácí prostředí sehrálo velkou roli. Zvlášť prvních deset minut byl velký kolotoč.

Něco takového asi v české lize nezažijete?

To ne. Ale ta elektrizující atmosféra člověka vtáhne do zápasu, i když domácí fandí svým. Byla velká škoda, když jsme přestáli úvodní tlak, že jsme ve druhé půli takhle snadno inkasovali.

Co vám chybělo v ofenzivní fázi?

Asi větší odvaha, nabízet se, být v pohybu. Jako třeba Valbuena nebo Podence. My jsme měli prakticky jedinou šanci, tu zblokovanou střelu Patrika Hrošovského. Jinak si nic nevybavuji.

Nutí to se v myšlenkách vracet ještě k prvnímu zápasu, kdy jste doma měli šance, ale nevyužili jste je?

Já bych se k tomu už moc nevracel. Odvetu jsme nezvládli, Olympiakos byl jasně lepší. My jsme vypadli z boje o Ligu mistrů, teď se musíme soustředit na Evropskou ligu, abychom postoupili do skupiny.

Plzeň počtvrté v řadě neprošla přes kvalifikaci Ligy mistrů. Znamená to, že vám něco chybí?

Asi chybí, když jsme vypadli. Ale nemyslím si, že by na to Plzeň neměla. Vždyť už se jí to z předkol dvakrát povedlo, i když do nich šla jako mistr a v úvodu měla snazší soupeře – Jerevan nebo Kalju. To je úplně jiná třída, než když jsme nyní dostali hned Olympiakos.