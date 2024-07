Fotbalový turnaj na olympijských hrách je určen hráčům ve věku do 23 let, které může v kádru doplnit trojice starších fotbalistů. Právě proto není klání pod pěti kruhy tak prestižní a tak sledované jako mistrovství světa, Euro nebo Copa America.

Domácí Francouzi letos dlouho doufali, že by jejich výběr mohla rozzářit hvězda Kyliana Mbappého, z jeho startu ale nakonec sešlo v polovině června.

„Můj klub k tomu měl velmi jasný postoj, což znamená, že se nebudu účastnit olympiády. Tak to prostě je,“ oznámil produktivní útočník novinářům.

Mbappé, který strávil posledních sedm let v Paris Saint-Germain se před nadcházející sezonou domluvil se španělským Realem Madrid. Bude si tedy muset zvykat na nový klub i na novou zemi pro život.

„Připojit se k mému novému týmu v září by nebyl nejlepší způsob, jak začít moje dobrodružství. Francii přeji to nejlepší. Samozřejmě budu zápasy jako divák sledovat a doufám, že přivezou zlaté medaile,“ nechal se slyšet Mbappé.

Henry jako trenér

A na turnaji bude mít na co koukat. To největší jméno se postaví na francouzskou lavičku – domácí výběr povede z pozice kouče legendární Thierry Henry. „Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že jednoho dne budu v situaci, kdy budu trénovat tým na domácím turnaji a budu mít šanci ho vyhrát,“ rozpovídal se někdejší hráč Arsenalu a Barcelony pro FIFA.

K dispozici bude mít talentovaný tým vedený kapitánem Alexandrem Lacazettem. Třiatřicetiletý útočník už má ve své sbírce francouzský pohár i superpohár s Lyonem a také anglický superpohár s Arsenalem. Za dospělou reprezentaci odehrál 16 utkání s bilancí tří gólů a ke třem duelům nastoupil už i se svými novými olympijskými spoluhráči. Vedle nich se trefil hned dvakrát.

Lacazette ovšem nebude jedinou výraznou tváří fotbalového turnaje v Paříži. Argentina přiveze hned čtyři mistry světa z posledního světového šampionátu. Pod pěti kruhy nebude chybět Julián Álvarez z Manchesteru City, Nicolas Otamendi z Benficy, Geronimo Rulli z Ajaxu a Thiago Almada z Botafoga. Jako trenér je navíc povede někdejší obránce Javier Mascherano, který sám olympiádu dvakrát vyhrál, než začal sbírat úspěchy s Barcelonou.

Zvučná jména

Kapitánem Guiney by měl být zase devětadvacetiletý Naby Keita, který momentálně působí v Brémách. Největších úspěchů ovšem dosáhl v Liverpoolu, s nímž slavil ligový titul, vítězství na mistrovství světa klubů i triumf v Lize mistrů.

Do Paříže se ale podívají i čerství mistři Evropy. Španělé povolali do zbraně konkrétně Fermina Lopeze a Álexe Baenu, kteří však neodehráli na Euru ani půlhodinu hry. Tentokrát by měli mít větší prostor.

Ten dostane bezpochyby i tahoun Maroka Achraf Hakimi z Paris Saint-Germain. Talentovaný krajní obránce si dobře pamatuje na fantastické tažení své země na posledním mistrovství světa, které skončilo až neúspěšným bojem o třetí místo. Teď na něj bude chtít navázat a z olympiády bude chtít odvézt medaili.

Fotbalové boje na olympijských hrách startují už ve středu 24. července, tedy dva dny před oficiálním startem sportovního svátku. Finálový zápas mužského turnaje je pak na programu v pátek 9. srpna.