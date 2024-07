Teprve v pátek oficiálně odstartovala olympiáda v Paříži a už musí řešit první skandál. Týká se ženského fotbalového týmu Kanady a jeho hlavní trenérky Bev Priestmanové. Ta dostala od FIFA roční zákaz činnosti za to, že pomocí dronů špehovala trénink fotbalistek Nového Zélandu. Země javorového listu přijde i o šest bodů v tabulce a musí zaplatit pokutu 200 tisíc švýcarských franků.

Trest si kromě trenérky Priestmanové vyslechla i její asistentka Jasmine Manderová a týmový analytik Joseph Lombardi. Všichni obdrželi od FIFA zákaz vykonávání činnosti za to, že v pondělí 22. července měli pomocí dronů špehovat trénink svých soupeřek z Nového Zélandu. Nad nimi následně Kanada zvítězila ve čtvrtek v prvním utkání olympijského fotbalového turnaje 2:1.

Kromě individuálních trestů pro členy realizačního týmu přijde Kanada také o šest bodů v tabulce a asociace severoamerického celku bude muset zaplatit pokutu 200 tisíc švýcarských franků. Tedy více než pět a čtvrt milionu korun.

„Kanadská fotbalová asociace byla shledána zodpovědnou za nerespektování platných předpisů FIFA tím, že nezajistila, aby její funkcionáři dodržovali zákaz létání s drony nad jakýmikoliv tréninkovými místy. Funkcionáři byli shledáni odpovědnými za urážlivé chování a porušení zásad fair play,“ uvedla ve svém prohlášení FIFA.

Bodový odečet ovšem nevyřazuje vítězky poslední olympiády ze hry o postup. Pokud zvítězí i ve zbylých dvou utkáních proti Francii a Kolumbii, stále budou mít naději jít dál i se třemi body. Poradit si ale budou muset bez své trenérky. Mimochodem: skandál už ve Francii poznamenal i mužský turnaj.

Osmatřicetiletá Priestmanová vede kanadskou ženskou reprezentaci od listopadu 2020 a o rok později s ní na olympijských hrách v Tokiu slavila zmiňované zlato. Smlouvu má až do roku 2027, ale nyní ji asociace spolu s Manderovou a Lombardim poslala domů.

Otazníky visí i nad zlatým Tokiem

První zmínky o použití dronu se objevily už ve středu a hlavní trenérka kanadského výběru v té době odmítala jakékoliv zapojení v celém incidentu. Přesto dobrovolně odstoupila ze své pozice pro zápas s Novým Zélandem, v němž vedl Kanaďanky jeden z asistentů Andy Spence.

Jak se ovšem ukázalo později, Priestmanová s největší pravděpodobností o použití dronů ke sledování soupeřek věděla. Šéf Kanadského olympijského výboru David Shoemaker dokonce prohlásil, že se k němu dostaly informace, že podobné praktiky měl realizační tým používat i na předchozích hrách. Podle kanadské televizní sítě TSN měly tuto informaci potvrdit dva různé zdroje.

„Je mi špatně od žaludku z pomyšlení, že by mohlo být něco, co by zpochybnilo jeden z mých nejoblíbenějších olympijských okamžiků v historii. Vím, že kanadská asociace prošetří vše včetně Tokia. Postaráme se, aby tomu přišla na kloub,“ prohlásil Shoemaker.

Proti rozhodnutí ze strany FIFA se kanadská asociace ještě může odvolat ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. V takovém případě by jednání proběhlo ve zrychleném režimu už během probíhající olympiády.

Otazník zůstává viset nad další budoucností trenérky Priestmanové i nad kanadským zlatým tažením v roce 2021. Kanaďanky tehdy ve finále porazily Švédsko na penalty a oslavily historický triumf na olympijských hrách.

Kariéra britské trenérky, která v minulosti působila jako asistentka i u anglické ženské reprezentace a vysloužila si i nominaci na nejlepšího kouče roku, je rázem na rozcestí. Ve snadné situaci nejsou ani kanadské fotbalistky, které už v neděli vyzvou domácí Francii a nemůžou si na turnaji dovolit klopýtnout.