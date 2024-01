Budou to tři roky, co slibně rozjetou kariéru Ondřeje Koláře zničil brutální kop do hlavy od Kemara Roofea z Glasgow Rangers. Brankář pražské Slavie má od té doby trvalé následky a hrozí mu definitivní konec s fotbalem.

Šílený zákrok Kemara Roofea na Ondřeje Koláře | Foto: ČTK/PA

Během mžiku se mu převrátil život naruby. Ondřej Kolář byl neotřesitelnou jedničkou Slavie, teď má problémy v každodenním životě. V březnu roku 2021 se stal obětí nechutného zákroku Roofea z Rangers, který českého brankáře sestřelil kriminálním kopem do hlavy. Kolář utrpěl zlomeninu čelní dutiny. Může být rád, že přežil. Mezi tři tyče už se ale nikdy plnohodnotně nevrátil.

„Ondra se loni v říjnu podrobil specializovanému vyšetření, které odhalilo, že ho zákrok Roofea vážně poznamenal. Ukázalo se, že to byl zničující okamžik pro jeho kariéru, velmi negativní pro celý klub. Některé jeho neurologicko-oční reakce jsou na hranici, která poškozují nejen jeho sportovní výkon, ale i běžný život,“ prozradil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v Totálním podcastu.

Mimochodem, v inkriminovaném utkání se zlomila kariéra i Ondřeje Kúdely kvůli údajné rasistické nadávce směrem ke Glenu Kamarovi.

Kolář si sice vrátil k fotbalu, ale má následky, které ovlivňují i jeho každodenní život. „Když je reakce u normálního člověka 100 procent, tak problém je 70 a pod 50 je to problém pro běžný život. Ondra má u některých ukazatelů 4 procenta,“ prozradil Tvrdík.

Kolář má rozostřené vidění, což je pro brankáře zásadní problém. Kvůli tomu inkasoval několik ostudných gólů, za což to od fanoušků schytal. „Když jsem se bavil s lékaři, tak je to přesný popis těch gólů, které dostává z dálky. On ten míč vidí pozdě, na poslední chvíli. Objevuje se mu jakoby z mlhy. To je odpověď na to, že se ze dne na den stal skoro nejhorším brankářem na střely z dálky. Přitom měl top kritéria, měl top výkonnost ve srovnání dat brankářů Evropy. Když mu to fanoušci vyčítali, tak to nebyl úplně fér. Prostě je tam objektivní zdravotní nález,“ zastal se klubový boss svého zeťáka, který má s Tvrdíkovo dcerou Janou synka Sebastiána.

Někdejší jednička Slavie už jen zahřívá lavičku, dokonce akceptoval výrazné snížení platu. Teď ve vzduchu visí dokonce konec kariéry. „Ondra má specializovanou rehabilitaci, má oční a mozková cvičení. Buď se mu v horizontu sedmi měsíců podaří napravit ten zdravotní problém a vrátí se plnohodnotně do brány, nebo bude muset skončit brankářskou kariéru ve Slavii,“ upozornil Tvrdík. „Ten problém je vážný, objektivně chytat nemůže. Není to o tom, jestli je, nebo není lenoch. Buď o dáme do pořádku, nebo mu Roofu kariéru definitivně ukončil.“

Staněk místo Koláře

I kvůli tomu Slavia angažovala k Aleši Mandousovi reprezentačního gólmana Jindřicha Staňka z Plzně. „Potřebovali jsme druhého brankáře do brány. Máme procesy výběru hráčů, vycházíme z dat a řady a objektivních informací. Jindřicha Staňka nejvýše hodnotili trenéři brankářů. Radek Černý o zná z reprezentace a Štěpán Kolář s ním v minulosti pracoval. Oba si Jindru přáli,“ zdůvodnil volbu předseda Slavie.

„Dívali jsme se také na zahraniční brankáře, ale všichni, kteří připadali v úvahu, byli výrazně dražší nebo k nim měl výhrady hlavní trenér, protože si přál brankáře s češtinou. Bylo tam těch atributů víc. Jindřich Staněk se dostal na první místo žebříčku posil. Roli sehrálo i to, že byl volný, měl z Plzně přislib, že může odejít. Viktorka dneska už možná nemá takové aspirace jako měla v minulosti, když klub vlastnil stoprocentně Adolf Šádek.“

Slavia teď disponuje dvěma kvalitními brankáři. „Bude chytat ten lepší. V létě brankáře vyřešíme definitivně, uvidíme, jestli se Ondrovi podaří dát se do zdravotní kondice, která mu umožní dál chytat za Slavii,“ doplnil Tvrdík.