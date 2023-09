Když se minule objevil v ikonickém chrámu De Kuip v dresu Slavie, od diváků slyšel samé nadávky. Létaly po něm zapalovače, mince a kdo ví co ještě. Ondřej Lingr na vlastní kůži poznal odvrácenou tvář hooligans Feyenoordu. Teď českému fotbalistovi aplaudoval v Rotterdamu celý stadion. Po přestupu do nizozemského klubu si Lingr rychle získal fanoušky na svoji stranu. Stačilo mu k tomu jen pár minut, během kterých vstřelil gól a na jednu branku přihrál.

Ondřej Lingr | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Životní přestup a snový začátek angažmá. Ondřej Lingr se po příchodu do Feyenoordu Rotterdam nemusel dlouho rozkoukávat. Hned ve svém prvním utkání za nizozemské šampiony si po pěti minutách na hřišti připsal gólovou asistenci, v dalším duelu se radoval i z premiérové branky. Ke skórování při domácím debutu mu stačilo jen čtyřicet sekund. Takovou posilu by si přál snad každý trenér.

„Lingr přinesl to, co o něm víme. Hodně energie, umí se dostat před branku a dát gól,“ pochvaluje si kouč úřadující mistrů Arne Slot.

Lingr se při své první zahraniční štaci adaptovat bleskurychle, což mu v novém angažmá jen pomůže. „Pro mě je to splněný sen. Jsem velmi hrdý a vděčný za příležitost. Doufám, že v takových výkonech budu pokračovat,“ povídal bývalý slávista skvělou angličtinou a s tradičním úsměvem na tváři na klubovém webu.

Při vítězství 6:1 nad Heerenvenem se dostal na trávník jako střídající hráč a k premiérové trefě nepotřeboval ani minutu. „Byl to můj první dotek s míčem v utkání a hned z toho byl gól. O to větší radost mi to dělá. Je to skvělý pocit. Užívám si tenhle moment. Jsem moc rád, že jsem dal svůj první gól tady před těmi neuvěřitelnými fanoušky.“

Tým na prvním místě

Lingra ve Feyenoordu zdobí působivá čísla. „Jsem velmi spokojený s tím, co jsem ukázal. Doufám, že v tom budu pokračovat a pomůžu tím týmu. Mám velkou radost, že jsem dostal od trenéra šanci. Je pro mě důležité, že mi věří,“ přiznal ofenzivní univerzál.

„Mít gól a přihrávku za 25 minut na hřišti, to je dobré. Ale pro mě je nejdůležitější, že jsem pomohl týmu vyhrát. Jsem rád za tu statistiku, ale tým je na prvním místě,“ zdůraznil čtyřiadvacetiletý rodák z Havířova.

Lingr se teď těší na Ligu mistrů. Feyenoord si to rozdá s Atléticem Madrid, Laziem Řím a prvním soupeřem bude v úterý Celtic. „Moc se na to těším. Nebude to lehké, ale jsme dobře připraveni. Budeme bojovat za tenhle úžasný klub a doufám, že vyhrajeme. Uděláme pro to všechno. Máme zvučná jména, ale určitě budeme chtít postoupit,“ zvolal Lingr.