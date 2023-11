Světový šampionát pro ně skončil ještě dřív, než začal. Čtyři polští fotbalisté dostali vyhazov z reprezentace. Na kempu před turnajem se totiž opili. Navíc nebyli plnoletí.

Mladí polští fotbalisté se na kempu reprezentace opili. Ilustrační snímek. | Foto: se souhlasem CPA

Polským fotbalem otřásá opilecký skandál. Čtveřice reprezentantů do sedmnácti let se během přípravného soustředění na Bali vyplížila z týmového hotelu a vydala se na noční tah městem.

Jízda v opilosti. Fotbalista při nehodě zabil chlapce, hrozí mu tři roky vězení

Když trenérský štáb zjistil, že hráči zmizeli, rozjelo se interní pátrání. Kouč Marcin Wlodarski nakonec našel kumpány v nedalekém baru s tvrdým alkoholem na stole. Podle webu matchyki.pl měl jeden z hráčů pořezané obočí. Vedení národního týmu vykutálenou partičku okamžitě vyhodilo.

„Kvůli nesportovnímu chování a porušení předpisů se trenérský štáb týmu U17 rozhodl pozastavit činnost čtyřem hráčům,“ oznámil Polský fotbalový svaz na sociální síti.

„Kdyby šli do zábavního parku nebo na procházku, asi by se to dalo nějak vysvětlit, ale vyklouzli, aby se prostě opili,“ řekl jeden ze vazových činovníků.

Hříšníky byli Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Labedzki a Filip Wolski. Nejenže fotbalisté přišli o světový šampionát v Indonésii, ale čekají je také tvrdé sankce. Jejich chování odsoudili i v klubech.

Slováci na večírku

„Chování, za které byli hráči vyřazeni z kádru, není hodno fotbalistů reprezentujících Polsko na významném mezinárodním turnaji. Zároveň se jednalo o věc, která silně porušila pravidla, jimiž by se měl každý fotbalista řídit. V naší akademii se od útlého věku učíme profesionalitě a správnému přístupu ke sportu. Po návratu vyvodíme důsledky,“ uvedla Cracovia Kraków.

Kluby si stěžují na opilé sudí. U hráčů je to častější, reagoval sekretář svazu

Ke stejnému kroku přistoupí i v Lechu Poznaň. „V naší akademii se snažíme vychovávat nejen skvělé hráče, ale také dobré lidi. Nesportovní chování dvou našich hráčů proto důrazně odsuzujeme. Čekáme na návrat těchto hráčů do Polska a vyvodíme vůči nim přísné důsledky,“ uvádí se v prohlášení Lechu Poznaň.

Slovenský Sportnet připomněl, že k podobnému průšvihu došlo v roce 2018 v seniorské reprezentaci Slovenska před zápasem s Českem. Trenér Ján Kozák následně rezignoval.