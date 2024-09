Izraelský rozhodčí Orel Grinfeld se nesmazatelně zapsal do historie fotbalu svým kontroverzním řízením zápasu mezi Rangers a Slavií v roce 2021. Osmifinále Evropské ligy se proměnilo v brutální střet, který vyústil v několik vyloučení a vážná zranění. Grinfeldova pověst „karbaníka“ (za kariéru vyloučil téměř sto hráčů) se potvrdila i v utkání Ligy národů mezí Gruzií a Českem (4:1), ve kterém vytasil šest žlutých karet a nařídil penaltu. Jinak to v Tbilisi žádná divočina nebyla.

Nechvalně se zapsal do paměti fotbalistů Slavie. Sudí Orel Grinfeld má na svědomí krvavá jatka v Glasgow. Izraelský rozhodčí vůbec nezvládl v roce 2021 osmifinále Evropské ligy mezi Rangers a Slavií, které se zvrhlo v téměř pouliční rvačku.

Grinfeld nepochopitelně dovolil Skotům brutální hru. V Ibrox Parku tak byly k vidění místo fotbalu nechutné scény. Věrný své tradici rozdal deset červených karet a vyloučil dva domácí hráče, i to ale bylo málo.

Sudí popustil uzdu a drsňáci z Rangers toho hned využili. Chovali se, jakoby zešíleli. Do soubojů chodili s cílem soupeře zranit – a to se jim povedlo. Roof kung-fu kopem málem zmrzačil Koláře, kterému kolíky rozpáral obličej a de facto mu ukončil kariéru. Slávistický brankář začal špatně vidět a už se nikdy nevrátil do vrcholné formy.

Zápas nedohrál ani vyloučený Balogun. V závěru vše vyvrcholilo chaotickou potyčkou, při které měl Kúdela nazvat Kamaru „zas… opicí“ a za rasistickou urážku vyfasoval dlouhý distanc. Pěsti pak padala dokonce v útrobách stadionu.

Izraelský karbaník

Mimochodem, sám izraelský sudí byl v roce 2019 terčem antisemitských urážek. Němečtí fanoušci Eintrachtu Frankfurt na něj v utkání Evropské ligy se Štrasburkem řvali „židovské prase“, což je středověká nadávka. Termín „Judensau“ byl znovu popularizován nacistickým režimem. Na potrestání fanoušků apelovali i politici.

Třiačtyřicetiletý Grinfeld je jedním z mála izraelských rozhodčích na mezinárodní scéně. Svoji profesionální kariéru začal v roce 2009, kdy debutoval v izraelské nejvyšší soutěži. Od roku 2012 je na seznamu FIFA. V tomto roce řídil i svoje první mezinárodní zápasy na evropském šampionátu hráčů do 17 let.

V roce 2012 zažil debut i na evropské klubové úrovni, když rozhodoval zápas předkola Evropské ligy mezi litevským Siauliai a estonskou Levadií Tallinn. Od té doby je nasazován i na Ligu mistrů, pískal i v kvalifikaci mistrovství světa. Od začátku je hojně využíván pro mezinárodní utkání Ligy národů. Zatím jen jednou se objevil na mistrovství Evropy, když na Euru 2020 dostal příležitost v utkání Nizozemsko – Rakousko.

Grinfelda dobře znají i v Plzni. Spadeno ale na něj nemají. Izraelec měl v režii zápas Viktorky na Realu Madrid v Lize mistrů. V utkání, které skončilo výhrou španělského velkoklubu 2:1, rozdal jen tři žluté karty. O jeden žlutý kartónek víc pak rozdal letos na jaře ve čtvrtfinále Konferenční ligy mezí Plzní a Fiorentinou (0:0). Zůstal tak dlužen svojí pověsti horlivého „karbaníka“.

Grinfeld se totiž nebojí sáhnout do kapsy pro kartu. V loňské sezoně odpískal 30 zápasů, ve kterých vytasil 132 žlutých a 11 červených karet. Během kariéry rozhodoval 375 duelů a 96 hráčů poslal předčasně do kabiny.

Sobotní souboj Gruzie s Českem v Lize národů zvládl v klidu. Rozdal šest žlutých karet a správně odpískal penaltu pro domácí. Jinak to v Tbilisi žádná divočina nebyla.