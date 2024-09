Zatímco český fotbal o víkendu skousával jen hodně těžko děsivou porážku 1:4 na půdě Gruzie, reprezentace Libérie už o den dříve vstoupila do kvalifikace o příští Africký pohár národů. V bitvě na půdě Toga ztrácel výběr pod vedení Oscara Dorleyho od 78. minuty, ve druhé nastavené minutě ale srovnal díky trefě Williama Gibsona a do tabulky zapsal důležitý bod.

Právě za něj a vybojovanou remízu se měl slávistický záložník odvděčit svým spoluhráčům hodně štědrým darem. Podle liberijského sportovního novináře Kolubaha Zayzaye věnoval svým spoluhráčům pět tisíc amerických dolarů, v přepočtu tedy asi 113 tisíc korun.

Koho přesně Dorley podaroval? Z hráčů, kteří v pátek zasáhli do utkání, jich hned šest nastupuje v domácí soutěži, další dva nastupují ve druhé nejvyšší švýcarské lize a v týmu měla zastoupení i třetí norská a druhá maltská liga stejně jako soutěž, která se hraje v Togu. Nejzajímavější působiště? Nohan Kenneh hraje ve skotském Premiership, Sampson Dweh hájí barvy Plzně a Divine Teah kope ve Švédsku za prvoligové Hammarby.

O Dorleyho je zájem

Dorley se jim teď odměnil za to, že cestu za africkým mistrovstvím nenačalo mužstvo porážkou.V úterý naváže tým slávistického kapitána na úvodní duel zápasem proti Alžírsku, tedy jasnému favoritovi skupiny. V něm je vedle zmíněných týmů ještě Rovníková Guinea, která podlehla alžírským fotbalistům 0:2. Na Africký pohár národů postoupí první dva celky ze skupiny.

Libérie se mezi ně chce procpat i díky výkonům svého lídra Dorleyho. Ten působí v Česku už od začátku roku 2018, kdy přišel do Liberce. Už o rok později se ale domluvil s pražskou Slavií a stal se její oporou až do současnosti.

Liberijský záložník za tu dobu stačil odkopat v české nejvyšší soutěži 169 zápasů (z toho 117 v sešívaném dresu), v nichž dal osm gólů. V barvách Slavie pak přidal i 48 utkání v evropských pohárech a letos se trefil dokonce i v předkole Ligy mistrů do sítě belgického Royale Union.

V poslední době se také objevily spekulace o zájmu ze zahraničí. Dorleyho konkrétně měly chtít kluby ze Španělska a Turecka a údajně i sám záložník měl požádat o přestup.

Pro Slavii klíčový hráč

„Neumím si bez něj představit Slavii. Pro náš styl je to výjimečný hráč, úplně unikátní. To, že hraje tolik v posledních zápasech, skoro všechno, to jasně dokládá. Hodně se mluví o tom, že nedostáváme góly, soupeř se nedostává do šancí. Je to skvělou hrou obrany, stoperů a gólmana, ale také dvou polařů, Oskyho na postu, na kterém je. Jeho výkonnost je perfektní, je v nejlepším věku, výkony podává skvělé, jezdí sem na něj spousta klubů. Má smlouvu, je tady spokojený, uvidíme, co se stane dál,“ komentoval situaci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Upozornit na sebe velké kluby teď může Dorley i v dresu reprezentace. Za ni stihl v pouhých 26 letech odehrát už 34 utkání a rovnou čtyřikrát se zapsal mezi gólové střelce. To není z pozice defenzivního záložníka vůbec špatné číslo.

Pro Slavii by se každopádně jednalo o obrovskou ztrátu. Dorley se během let vypracoval v jednoho z nejlepších hráčů na své pozici v lize a hra sešívaných na něm do velké míry stojí. Jak navíc ukázal i teď v reprezentaci, je i příkladným lídrem pro své spoluhráče.