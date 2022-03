Ostuda v bundeslize. Rozhodčího v Bochumi trefil kelímek, zápas se nedohrál

ČTK

Předehrávka německé fotbalové ligy mezi Bochumí a Mönchengladbachem zůstala nedohrána, poté co asistenta rozhodčího trefil do hlavy nápojový kelímek hozený z hlediště. Hlavní sudí zápas v 70. minutě přerušil a po odchodu všech aktérů do šaten poté po několika minutách čekání také ukončil.

Asistent rozhodčího Christian Gittelman odchází ze hřiště poté, co ho zasáhl do hlavy z hlediště kelímek. | Foto: ČTK