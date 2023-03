Vyhlášený kanonýr Patrik Schick obhájil vítězství v anketě Fotbalista roku a stejně jako v loňském roce si odnesl toto prestižní ocenění, když získal o 216 bodů více než druhý Antonín Barák. Fotbalistou roku se stal i přesto, že už od léta se potýká s problémy s třísly. „Této ceny si vážím možná i víc než té prvním vzhledem ke zranění, které je nepříjemné,“ přiznal útočník Bayeru Leverkusen.

Patrik Schick podruhé za sebou ovládl anketu Fotbalista roku | Foto: se svolením CPA

„Minulá sezona byla skvělá. Zakončil jsem ji se 24 góly, což bylo výborné. Jak ale sezona dobře skončila, tak nová špatně začala. V létě jsem měl první operaci třísel a táhne se to se mnou od té doby. Tahle cena za druhý půlrok je pro mě překvapení,“ prohlásil druhý nejlepší střelec loňského ročníku Bundesligy.

V poslední době navíc Patrik Schick kvůli přetrvávajícím problémům s třísly v Německu nenastupuje a v národním týmu přijde i o úvod kvalifikace na mistrovství Evropy v příštím roce.

Českému fotbalu vládne Schick. Bundesligový kanonýr obhájil vítězství v anketě

„Zranění se stalo na tréninku při střelbě. Píchlo mě v oblasti třísel, ale první vyšetření neukázala žádné svalové zranění. Rýsovalo se to, že to není nic vážného a měl bych být stoprocentní na další zápas. Bolest bohužel nemizela, byla pořád stejná a trvá to prakticky doteď. Vždycky jsem se ze všeho dostal a věřím, že se z toho dostanu i teď. Je to ale jeden z nejtěžších momentů v kariéře,“ prozradil Schick s tím, že po konzultaci se specialisty by měl být zpátky na hřišti do tří až čtyř týdnů.

Nastalá situace je pro úřadujícího Fotbalistu roku složitá zejména po psychické stránce. „Ta neznalost diagnózy, která není stoprocentně daná. Trvá to dlouho, nikdy jsme takhle dlouho mimo nebyl. Je to frustrující, zvlášť po minulé sezoně. Plány do další sezony byly kompletně jiné. V tom mě to mrzí. Beru to ale tak, jak to je. Je to další překážka na cestě, kterou věřím, že překonám,“ říká optimisticky Schick, kterého na jiné myšlenky přivádí jeho dvě děti. Ve volném čase pak zapomíná na aktuální trápení u Formule 1 nebo u MMA.

„Když přijdu domů, tak tam nechci fotbal tahat, protože mě to samotného frustruje,“ dodal dvanáctý nejlepší střelec v historii českého a československého fotbalu.

Schick hlasoval pro Baráka

V prestižní anketě skončil o 216 bodů před druhým Antonínem Barákem z Fiorentiny, třetí příčka patřila brankáři Plzně Jindřichu Staňkovi. Koho volil sám vítěz Schick? „Hlasoval jsem na prvním místě pro Tondu Baráka,“ prozradil.

V dalších kategoriích ankety Fotbalista roku se radoval mezi talenty Michal Ševčík ze Zbrojovky Brno, eFotbalista Lukáš „T9Laky“ Pour, fotbalistka Andrea Stašková z Atletica Madrid a plzeňský trenér Michal Bílek. Ten jako teprve druhý muž v historii vyhrál Fotbalistu roku a později i trenéra roku.

„Je těžké říct, co pro mě znamená víc, jestli fotbalista roku nebo trenér. Toto ocenění pro mě překvapením ani není, protože jsme měli výjimečný rok. Vyhráli jsme nečekaně ligu, z těžkých předkol jsme se dostali do Ligy mistrů. Za to patří pochvala všem v klubu, všichni pracovali skvěle. Hlavně hráči podávali skvělé výkony,“ nechal se slyšet trenér úřadujícího šampiona FORTUNA:LIGY.