Vítej zpátky, Patriku. Bayer Leverkusen hlásí návrat ztraceného syna. Do tréninkového procesu s týmem se po vleklých problémech s třísly zapojil obývaný kanonýr Patrik Schick. Český snajpr je sice fit, ale vyhráno ještě nemá. Místo na hrotu útoku si totiž zabral Victor Boniface a pro Schicka bude složité rozjetého Nigerijce vystrnadit ze sestavy.

Fotbalista Patrik Schick z Leverkusenu (vlevo) se raduje z gólu. | Foto: ČTK/Marius Becker

Úsměv na tváři, dobrá nálada. Problémy s operovanými třísly jsou pryč a Patrik Schick už zase září štěstím. Uzdravený reprezentační útočník je zpátky v plném tréninku a připravený naskočit do akce. Jenže cestu do sestavy vydlážděnou nemá, přestože na něj „lékárníci“ čekali jako na smilování.

Zatímco Schick kurýroval operovaná třísla, dny zběsile ubíhaly a absence se najednou protáhla na několik měsíců. Šanci v Bayeru mezitím chytil Boniface. Mladý Nigerijec měl původně zaskočit za Čecha, než se uzdraví. V letošní sezoně se ale z něj stal postrach Bundesligy. I Adam Hložek jen paběrkuje.

Boniface nasázel v sedmi dal zápasech osm branek a na tři nahrál. „Victor představuje pro obranu soupeře skutečný problém. Je silný a rychlý. Navíc má dobrou mentalitu a pracuje pro tým, ne pro sebe. Všechno dělá dobře. Není to jen klasický útočník, ani obyčejný střelec. Je to komplexní hráč,“ libuje si kouč Bayeru Xabi Alonso, který by měl mimochodem zamířit po sezoně do Realu Madrid jako náhrada za Carla Ancelottiho.

Překážka na cestě

Schick laboruje s bolavými třísly už rok. Na operaci byl loni v létě a naposledy naskočil do utkání v listopadu. V červnu Bayer oznámil, že s návratem Čecha to vypadá dobře. „Vede se mu dobře. Při cvičení už nemá bolesti, proto jsem vůbec poprvé optimističtí, že to funguje,“ hlásil sportovní ředitel Simon Rolfes.

Patrik Schick v sezoně 2021/22 vstřelil v Bundeslize 24 gólů, o dva víc než Erling Haaland:

Teď by konečně mohl i nastoupit do zápasu. Místo Boniface to ale podle všeho hned tak nebude. Schick by ale mohl být k dispozici reprezentaci pro říjnový sraz. „S Páťou jsme v Mönchengladbachu seděli. Říkal, že to vidí velice nadějně. To je pozitivní,“ líčil kouč Jaroslav Šilhavý na minulém srazu národního týmu.

„Trvá to dlouho, nikdy jsme takhle dlouho mimo nebyl. Je to frustrující, zvlášť po minulé sezoně. Plány do další sezony byly kompletně jiné. V tom mě to mrzí. Beru to ale tak, jak to je. Je to další překážka na cestě, kterou věřím, že překonám,“ říkal Schick na jaře, když přebíral ocenění pro Fotbalistu roku. Další překážkou teď pro něj bude Boniface.