Na minulém Euru byl za největší hvězdu. Český útočník Patrik Schick nasázel pět branek, stejně jako fenomenální Cristiano Ronaldo. Na nadcházejícím evropském šampionátu v Německu by rád tenhle gólový nášup minimálně zopakoval.

Patrik Schick oslavil s Leverkusenem historický titul v Bundeslize. | Foto: se svolením CPA

Schick před třemi roky na mistrovství Evropy v Anglii uhranul fotbalový svět gólem z půlky hřiště, přetahoval se s Ronaldem o korunu krále střelců. Tu mu nakonec vyfouknul trochu nezaslouženě portugalský elegán, který měl také pět tref, ale víc asistencí.

Senzační trefa Patrika Schicka patřila k nejhezčím gólům Eura 2020:

„Budu se snažit překonat těch svých pět gólů. Když to vyrovnám, bude to taky dobré,“ usmál se Schick, na jehož gólovou produkci budou Češi znovu spoléhat. Ostatně, osmadvacetiletý útočník je suverénně nejlepší střelec v české nominaci na šampionát v Německu.

Od minulého šampionátu, na kterém Češi došli až do čtvrtfinále, si Schick prošel frustrujícími zdravotními lapáliemi. S třísly laboroval od předloňské sezony a kvůli opakujícím se problémům nehrál skoro rok. Loni na podzim se vrátil do procesu a svými góly přispěl Leverkusenu k rekordní sérii bez porážky a hlavně historickému titulu v Bundeslize a německému double.

Podpora českých fanoušků

„Prohráli jsme tuhle sezonu jen jednou, tak doufám, že si to tady na reprezentaci nezkazím víc,“ věří Schick, který s Bayerem utrpěl jedinou porážku ve finále Evropské ligy proti Bergamu.

Český tým vstoupí do Eura zápasem proti Portugalsku v Lipsku, další dva duely skupiny odehraje v Hamburku proti Gruzii a Turecku. Schick je rád, že se Euro koná právě v Německu. „Těším se hodně. V Německu trávím hodně času. Přijede se podívat hodně lidí z Česka, je to blízko. Takže to bude určitě super,“ řekl.

Češi se tento týden připravují na kempu v Rakousku. V pátek si zahrají přípravný zápas proti Maltě. Na konci týdne se tým vrátí do Čech a v pondělí je bude v Hradci Králové čekat generálka před Eurem proti Severní Makedonii.