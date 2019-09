Jste rád, že už je rozhodnuto o vašem hostování?

Absolutně. Nad angažmá už nemusím přemýšlet a mohu se plně soustředit na repre. Cítil jsem, že jestli se mám někam posunout, potřebuji změnit klima. V Římě jsem nebyl úplně šťastný. Tohle je ideální krok.

Proč vaše angažmá v AS nevyšlo podle představ?

Těžko říct. Těch věcí bylo hned několik. Už start byl těžký. Přišel jsem po dvouměsíční pauze a skočil do vody. Měl jsem nějaká zranění. Bylo to nahoru dolů, několikrát jsem se vracel. Pak jsem dost času nastupoval na křídle, což nebylo optimální. Nikdy jsem se necítil svobodně, vždycky jsem byl svázaný očekáváním, které jsem úplně nenaplnil.

Váš odchod se domluvil na poslední chvíli. Nebyl jste nervózní z myšlenky, že i nadále zůstanete v Římě?

Byly to nervy. Jelikož se angažmá řešilo vlastně do posledních minut přestupního okna, tak jsem byl připravený, že v Římě zůstanu a poperu se o šanci.

Proč jste se rozhodl právě pro Lipsko?

Od začátku jsme to směřovali k Bundeslize, jde o zajímavou soutěž, chodí na ni hodně diváků. V Itálii už jsem nechtěl zůstávat. Lipsko se mi líbilo kvůli tomu, jakým se prezentuje stylem, slyšel jsem skvělé reference na trenéra a plusem je i Liga mistrů. Pozitiv bylo prostě moc.

Věříte, že vám bude sedět nový tým?

Lipsko hraje na dva útočníky, tím pádem bych se mohl dostávat více do šancí. V Římě jsme hráli celkem pomalu. Býval jsem zatlačený až do vápna, nedostal jsem se do mezihry a neměl jsem tolik místa, když se hrálo do zatažené obrany. V tomhle by měl být rozdíl.

Hrála pro vás roli i osoba trenéra Nagelsmanna? Stihl jste se s ním už potkat?

Ještě jsme spolu nemluvili. Měl jsem ale reference od Pavla Kadeřábka, který pod ním hrál v Hoffenheimu i dalších kluků a byly pozitivní. Je lidský, komunikuje s hráči, což je vždy lepší. I jeho styl fotbalu hráče baví.

Je pro vás Řím uzavřená kapitola?

Těžko říct dopředu. Teď jsem v Lipsku a Řím řešit nechci. Budu se soustředit na to, co mě čeká v Německu,a dělat maximum pro dosažení cílů.

První duel s Lipskem vás čeká proti Bayernu Mnichov. Myslíte, že už dostanete šanci?

Zatím netuším, s mužstvem jsem neabsolvoval ani jeden trénink. Vůbec nevím, jak budou dny po reprezentační pauze vypadat.

Předtím vás ještě čekají reprezentační zápasy. V národním týmu se vám v poslední době daří. Čím to je?

Vládne tu pozitivní energie, jádro je zdravé, nikdo nemá s nikým problém, což je důležité. Parta pomáhá i na hřišti, kde se mezi klukama cítím dobře. A sedí mi styl fotbalu, který hrajeme.

Jaké jsou cíle pro utkání s Kosovem a Černou Horou?

Všichni chtějí šest bodů. Pak bychom byli blízko postupu na EURO.