„Už několikrát jsem řekl, že bych v Lipsku rád zůstal,“ nechal se Schick slyšet na začátku června.

Proč ne? V ambiciózním saském klubu se chytil a jeho bilance budí respekt. V první sezoně, i přes počáteční rozpaky, zranění a koronavirovou pauzu, odehrál 23 zápasů. K tomu připočtěte deset nastřílených branek.

Slušné, ovšem nikoli závratně úžasné. Schicka totiž zastiňuje parťák Timo Werner. Oběma je 24 let, ale Německo letos uchvátil druhý jmenovaný.

Čekání na přestup

Stačí se podívat na dvě statistiky. Český fotbalista je druhým nejlepším střelcem Lipska (jenže Werner nasbíral a to jen v Bundeslize 25 gólů). Dále je druhým nejlépe hodnoceným hráčem týmu dle magazínu Kicker (opět po zmiňovaném německém reprezentantovi). Není se tedy čemu divit, že právě o Wernera má zájem jeden evropský gigant za druhým. Několik měsíců to vypadalo, že přestoupí do Liverpoolu.

„Vynikající hráč,“ zmínil i Jürgen Klopp, německý trenér Reds. Ale žádné konkrétní námluvy se nekonaly. Liverpool totiž přes poslední úspěchy plánuje šetřit.

Najednou se ve hře objevila Chelsea, které by se kanonýr v jejím tápání docela hodil. Půjde tedy Werner do Londýna?

„Já tomu nevěřím,“ uvedl Wernerův spoluhráče Lukas Klostermann. Podle všeho však Chelsea přece jen vyhraje hodlá bez diskusí zaplatit 60 milionů eur, což je výstupní klauzule ve Wernerově smlouvě.

Jeden z bossů Lipska Oliver Mintzlaff sice vzkázal, že ještě není nic podepsáno, jenže mnozí se s odchodem hvězdy (ať už půjde kamkoli) smířili. Včetně kouče. „Počítám, že jej neudržíme,“ uznal Julian Nagelsmann.

Licitování o miliony

A teď přichází Schickova chvíle. Pokud to nevíte, tak rodák z Prahy šel z AS Řím do Lipska jen na hostování.

První měsíce si asi představoval jinak. Když byl fit, tak nehrál. Když se na srazu reprezentace zranil, slyšel od funkcionářů kritiku… Pak se ale rozjel. Takřka v každém zápase měl šanci, začal dávat góly. I vzhledem k očekávanému odchodu Wernera se začalo řešit: „Koupí jej klub natrvalo?“

Určitě by vás tady a teď zajímala odpověď, avšak na tu se čeká dál. „Nevím, ale nemyslím si, že jej můžeme koupit,“ šokoval Nagelsmann.

Ač se to nezdá, tak Lipsko (vlastněné mecenášem z Red Bullu) není kdovíjak bohaté. „Nelze plýtvat. Musíme dodržet rozpočet,“ dodal kouč.

Samozřejmě je to třeba brát s rezervou z nedávné zprávy vyplývá, že klub kapitalizoval půjčky od akcionáře. Tenhle trik snížil zadlužení na 86 milionů eur.

Zpět k případu Schick v jeho případě by Lipsko stálo o slevu. Už dříve v Německu napsali, že Lipsko nabízí AS Řím maximálně 20 milionů eur (domluvená opce oproti tomu činila 29 milionů eur).

Teď dobře informovaný magazín RB Live napsal, že v úvahu připadá i částka lehce vyšší. Stačilo by to Italům? Těžko říct, vždyť oni dali za český objev skoro dvakrát tolik…

Jednání proto pokračují (rozhodují i maličkosti jako třeba to, zda by se platilo na splátky, nebo hned). Ovšem pozor: Schick má konkurenta. Funkcionáři Lipska si prý pohrávají s myšlenkou přivést Milota Rashicu z Brém.

Rekord pro Schicka: Desátý gól a remíza

Lipsko Paderborn 1:1. V překvapivém výsledku sobotního mače 30. kola Bundesligy hrál právě Schick výraznou roli. Dal gól. Přesto byl rozčarovaný. „Aspoň že ztratili i naši konkurenti,“ řekl s narážkou na to, že v tabulce třetí Lipsko bojuje o Ligu mistrů.



Český útočník dělal obraně hostů problémy. V prvním vážném brejku si ho ještě Timo Werner nevšiml (a svou šanci zazdil), podruhé už spoluhráč z útoku neváhal. Schick dostal balon na hranici vápna a ze sedmnácti metrů vypálil. Skákající balon skončil v síti!



Šancí bylo víc jednou odchovanec Sparty v protiútoku předvedl úžasné zrychlení, leč akce skončila nezdarem. Lipsko ztratilo body i vinou hloupého vyloučení Dayota Upamecana.

Přesto bude Schick časem spokojený. Má rekord! Stal se prvním českým fotbalistou, jenž dal alespoň deset branek ve dvou elitních evropských soutěžích (v ročníku 2016/2017 v Sampdorii Janov).