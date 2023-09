Paul Pogba má obrovský malér. Fotbalista Juventusu Turín, jenž svého času patřil k největším hvězdám evropského kontinentu, neprošel testem na doping a hrozí mu stopka až na čtyři roky. Tvrdý trest by pravděpodobně znamenal předčasný konec jeho kariéry.

Paul Pogba během prvního angažmá v Juventusu | Foto: ČTK/AP/Daniele Badolato

Případ francouzského středopolaře je specifický. Kontrola po srpnovém utkání Udinese vs. Juventus (0:3) u něj odhalila zvýšenou hladinu testosteronu, což není zrovna typická (normální) situace. U mužů.

Co za tím vězí?

Italská média v čele s deníkem Corriere dello Sport okamžitě začala spekulovat, zda je Pogba vinen. Testosteron má podobně jako anabolika tu moc zvyšovat objem svalové hmoty. A třicetiletý fotbalista poslední měsíce paběrkoval, laboroval se zraněními.

Letos naskočil do dvou zápasů Serie A jako náhradník.

Už to není ten Pogba, který svým přehledem i důrazem bavil miliony fanoušků. Z oceňovaného hráče Manchesteru United, jenž dovedl Francii k titulu na světovém šampionátu, se stal bulvárem propíraný a příznivci opomíjený odpadlík Juventusu Turín.

Jen náhoda?

Brzy má jít k soudu, aby v procesu svědčil proti svému bratrovi. Důvod? Rodinné spory, vydírání. „Uvažoval jsem, že skončím. Peníze mění všechno, mohou rozbít rodinu. Fotbal je krutý. Jednou jste milován, o den později jste zapomenut,“ řekl Pogba v nedávném rozhovoru pro arabskou televizi Al-Džazíra (Al Jazeera).

Dá se předpokládat, že dopingová kauza teď všechno zastíní.

Reakce Pogby na dřívější dopingovou kontrolu:

Zdroj: Youtube

Pogba mlčí, vyjádření zatím poskytl jen agent, podle něhož určitě hráč nechěl porušit pravidla. Experti však tvrdí, že je takřka nemožné, aby takový prohřešek byl jen omyl.

Hlavní roli teď obstarají právníci. Národní antidopingový tribunál v Itálii už fotbalistu suspendoval, další kroky budou následovat po formálním potvrzení správnosti vzorku.

Trest se v případě úmyslného dopingu může vyšplhat až na čtyři roky zákazu činnosti.

Pogba by mohl být mimo hru jen na tři měsíce (tedy jen na podzim), ale to by musel prokázat, že k použití zakázané látky došlo mimo soutěž a nesouvisí se sportovním výkonem. Taková varianta není moc pravděpodobná.

Juventus pod drobnohledem

K případu už se vyjádřili i zástupci Juventusu Turín. Prohlášení bylo strohé: „Klub si vyhrazuje právo zvážit další procesní kroky.“

Není se čemu divit, že se funkcionáři nehrnou, aby Pogbu podpořili. Nad klubem totiž leží stín dopingové aféry z devadesátých let. Juventus si k úspěchům, mimo jiné triumfu v Lize mistrů, pomohl nekalými praktikami v zákulisí.

„Mají vybavení jako malá nemocnice,“ zaznělo v Itálii během dlouhého vyšetřování.

Mimochodem, doping pomohl odkrýt český kouč Zdeněk Zeman. Nakonec se ukázalo, že hráči Juventusu brali různé přípravky. Silná antidepresiva, ač depresi neměli. Lék na srdce, ač byli zdraví. Lékař skončil na takřka dva roky za mřížemi.

Klub byl potrestán až později, za korupci (a nedávno i za finanční machinace).

Teď by se Juventusu další škraloup nehodil. Zato by se mu hodilo Pogby - nejlépe placeného hráče v kádru - zbavit. Původně se zdálo, že by jej chtěli šejkové v Saúdské Arábii, ale tenhle zamýšlený přestup se rozhodně v nejbližší době neuskuteční.