Vyklidil si skříňku v kabině, rozloučil se se spoluhráči a… nakonec nikam nepřestoupil. Fotbalista Paulo Dybala se na posledních chvíli rozhodl zůstat v AS Řím. Argentinský fotbalový mistr světa na poslední chvíli couvl a odmítl lukrativní plat 75 milionů eur za tři roky, který mu nabízel saúdskoarabský klub Al Qadsiah. Nebo snad transfer zatrhl přímo římský klub?

Když Paulo Dybala opouštěl tréninkové centru AS, fanoušci Římanů se na něj sesypali a obklopili jeho auto. S argentinskou hvězdou si dělali selfie v domnění, že jde o poslední fotky jako hráče AS. Dybala totiž už byl na odchodu do exotické Saúdské Arábie.

Fanoušci AS Řím Paula Dybalu milují:

| Video: Youtube

Někteří žadonili, aby AS neopouštěl. A fanoušci na Dybalu očividně zapůsobili. Jejich miláček později na sociálních sítích oznámil: „Uvidíme se v neděli.“ Třicetiletá hvězda tak vyslala jasný vzkaz, že ve věčném městě zůstává.

Následně mu příznivci klubu přišli poděkovat před jeho dům. „Vášeň nad penězi,“ napsal jeden z fanoušků na síti X. „Věrnost si nekoupíš,“ dodal další.

Dybala, který působí v AS od roku 2022, se nenechal zlákat zlaťáky šejků, na rozdíl od hvězd Cristiana Ronalda a Karima Benzemy.

Italská média však tvrdí, že Argentinec byl rozhodnutý odejít, ale přestup zhatil klub. Římané údajně nesouhlasili s částkou mezi třemi a čtyřmi miliony eur s bonusy.

Dybala měl ve smlouvě klauzuli na uvolnění ve výši 12 milionů eur, která však vypršela 31. července. Současný kontrakt platí pouze do konce sezony, ovšem s opce na automatické prodloužení o rok při stejném platu.