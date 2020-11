Tentokrát to nebude na trenérské lavičce. Na jaře ještě s Ludogorcem obhájil mistrovský titul, ale jeho bulharská mise skončila po nezdaru v evropském poháru.

Už jste vstřebal předčasný konec v Razgradu?

Samozřejmě že mě to mrzí. Ale už po vyřazení z bojů o Champions League jsem cítil, že se v klubu něco děje. Majitel se společně se sportovním vedením rozhodl pro změnu, a tak jsem skončil.

Již po porážce s dánským Midtjyllandem jste tušil, že je zle? Nepomohl vám ani následný postup do skupiny Evropské ligy?

Řekl bych, že už v srpnu, když jsme prohráli zápas o bulharský Superpohár (Razgrad padl s Lokomotivem Plovdiv 0:1 gólem z 89. minuty pozn. aut.), se začalo mluvit o mém konci.

Ten přišel po prohře s Antverpami na úvod Evropské ligy. Stejný soupeř a vyřazení s ním stál za vaším koncem i loni v Plzni…

(usměje se) Ale zášť vůči nim necítím. S Plzní jsme s nimi v odvetě byli pár minut od postupu, ten zápas byl úžasný. I teď jsme vedli, mohli jsme přidat druhý gól, ale nedali jsme a soupeř nás potrestal. Ano, Antverpy se pro mě staly katem, ale tak už to někdy bývá.

Předčasně skončilo i vaše předchozí zahraniční angažmá v ruské Machačkale, našel byste nějakou spojitost?

Ne, to se nedá vůbec srovnat. Machačkala dopadla špatně, já jsem tam šel v době, kdy už mířila dolů. Hrála o záchranu, byl problém dostat tam kvalitní hráče. Kdežto Razgrad má naopak ty nejvyšší ambice. V tomhle ohledu jsme si neměli na co stěžovat, tréninkové podmínky i zázemí byly skvělé.

Má Ludogorec kvalitu na to, aby hrál pravidelně skupinu Champions League?

Když vidím mužstva, která postupují do Ligy mistrů, tak jsou kvalitou trošku jinde. To však neznamená, že by si Razgrad nemohl skupinu zahrát, TOP týmům však konkurovat nemůžou.

Jak zpětně hodnotíte své působení?

První půlrok byl pohodový. Když jsme tam přišli, měl Ludogorec náskok, získali jsme titul. Řekl bych, že všechno bylo v pohodě. Potom to začalo drhnout. Možná to i některým lidem vyhovovalo. Už delší čas to spělo k tomu, jak to nakonec dopadlo.

Udělal byste teď s odstupem času něco jinak?

Víte co, já jsem byl podruhé v zahraničním klubu, kde bylo strašně moc cizinců, ze všech koutů světa. Razgrad měl poslední úspěchy postavené na hře Brazilců, ale dřív tam bylo i hodně Rumunů a Bulharů. Teď tam byl přece jen větší mix národností a z toho pohledu to bylo složitější. Jedině tohle bylo podobné s Machačkalou.

Takže byste se držel své teorie, že základ mají tvořit hráči z domácí země?

Potvrdilo se mi, to už v Plzni. Ani tak nejde o to, jestli jsou to cizinci, ale důležité je,aby byli v klubu delší čas. I v Razgradu byli takoví hráči. Ale zase jsem měl pocit, že někteří starší kluci cítili, že už pomalu končí a zdálo se mi, že nemám od nich takovou podporu. Ale rozhodně ne všichni, někteří byli skvělí.

Máte už představu, co teď budete dělat?

V téhle chvíli budu rád odpočívat, těch deset měsíců v Bulharsku bylo náročných. I s ohledem na pandemii koronaviru, která celou situaci ztížila. Přišla ve chvíli, kdy už jsme se rozjížděli, zvykli si. Pak už se to bohužel nenastartovalo. Uvidíme, jak to bude dál, zatím se nikam nehrnu. Když už, tak bych chtěl začít od Nového roku.

Hodně se spekuluje o Baníku Ostrava nebo slovenské reprezentaci…

Ale to jsou opravdu jen spekulace. Vezměte si jen slovenskou reprezentaci, kde je ve hře nějakých šest jmen. Pokud by se mi někdo ozval, tak je to něco jiného, ale to se nestalo.

Takže se zatím nerýsuje vůbec nic?

(chvilku přemýšlí) Nic konkrétního. Jen manažeři ze zahraničí sondovali, jestli bych měl zájem pracovat zase v cizině. Pokud někam půjdu, chtěl bych dobře znát prostředí. Vědět, jak ten klub funguje, jaké má ambice. Takže zatím spíš sonduji situaci.

Dalšímu zahraničí byste se tedy nebránil?

Já se nebráním ani angažmá v Česku. (úsměv) Záleží na tom, jak ten klub funguje. Nemám zapotřebí jít někam za každou cenu.