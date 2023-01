Film z roku 1981 je inspirovaný skutečnou událostí - fotbalovým zápasem smrti , který se odehrál na okupované Ukrajině - kdy spojenečtí vojáci ze zajateckého tábora nastoupí proti nacistickému týmu složenému z dozorců. Jednu hlavních postav ztvárnil Stallone, který coby brankář chytí v rozhodujícím okamžiku utkání penaltu. Vedle herců se objevili opravdoví fotbalisté a tím nejslavnějším byl Stalloneho filmový spoluhráč Pelé, který ve čtvrtek zemřel ve věku 82 let .

K americko-britskému snímku, který je v Česku známý pod názvem Vítězství, se váže historka z natáčení spojená s Pelém a Stallonem. Když fenomenální Brazilec kopal penaltu, zlomil hollywoodskému svalovci prst.

„Dostal jsem pořádnou nakládačku. Zlomil jsem si prst, když jsem se snažil chytit Pelému penaltu. Byl to jeden z nejhorších okamžiků v mém životě,“ vzpomínal představitel kultovních postav Rockyho a Ramba na natáčení s Pelém před lety pro BBC.

„Nazul si kopačky z druhé světové války, které měly ocelovou špičku. Míč byl jako dělová koule, byl dvakrát těžší než dnešní fotbalové míče. Řekl mi, že bude střílet, a já si pomyslel: Je to jen fotbal, tak co je na tom. Je to snadné,“ líčil herec. Pak se nestačil divit.

Sylvester Stallone jako fotbalový brankář:

Zdroj: Youtube

„Přesně mi řekl, kam to kopne, tak jsem se tam postavil. Dal to přesně tam, kam řekl, ale míč proletěl kolem mě, aniž bych se stačil pohnout,“ žasnul Stallone. „Pak to udělal znovu, míč protrhnul síť a rozbil okno v kasárnách, kde jsme natáčeli. Řekl jsem: Děláš si ze mě srandu? Našel jsem nový druh respektu.“

Když se film natáčel, Pelé byl už čtyři roky ve fotbalovém důchodu. Při promítání snímku byl dojatý. „Je to emotivní, když znovu vidím ty záběry. Musím se držet, abych nebrečel.“

Pelé zemřel ve čtvrtek na selhání orgánů v důsledku rakoviny tlustého střeva, bylo mu 82 let. Rakev s ostatky fotbalového krále bude v pondělí vystavena na 24 hodin na stadionu klubu FC Santos, za který Pelé hrál v letech 1956 až 1974. V úterý se uskuteční ze stadionu smuteční průvod ulicemi města a Pelé bude pohřben na místním hřbitově. Průvod má vést i kolem domu Pelého matky.