Románek krále fotbalu a modrooké blondýnky. Pelé ženy miloval i podváděl

Příběh jak z červené knihovny. Jí bylo sedmnáct, jemu jednačtyřicet. Ona modelka a začínající popová hvězda, on světoznámý fotbalista. Maria da Graça Xuxa Meneghelje dcera italských přistěhovalců, jejíž pradědeček emigroval do Brazílie na konci 19. století, Edson Arantes do Nascimento byl syn chudých rodičů, který odmala miloval fotbalový míč.

Pelé a jeho někdejší partnerka Xuxa | Foto: ČTK / AP / LUIS ALBERTO