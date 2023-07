Co bylo hlavním důvodem k takovému zemětřesení?

Nejdříve jsme si mysleli, že se udržíme v první šestce, pak jsme viděli jistotu v prostřední části tabulky a najednou jsme se propadli, po porážce 5:1, kterou jsme si zhoršili vzájemný zápas s Budějovicemi a k tomu nešťastná remíza doma s Olomoucí. Ocitli jsme se ve skupině o udržení. Tu jsme zvládli a vyhnuli se baráži. Umístění ale neodpovídalo kvalitě kádru ani našim možnostem a ambicím. Je potřeba objektivně přiznat, že jsme měli i velké zdravotní problémy, například Malinský, Kratochvíl, Houska. Problémů se nakupilo víc, skončili jsme na třináctém místě. A ve mne zrála otázka, zda pokračovat nebo nepokračovat v takovém složení realizačního týmu dál. O tom, že to bude fungovat dál a dobře mě vzalo iluzi poslední utkání s Teplicemi. Byl to zápas, ve kterém o nich nešlo. A přesto byl výkon hráčů hodně tristní. Byl jsem sice v té době na dovolené v zahraničí, ale slíbil jsem do určitého termínu svoje rozhodnutí. Díky tomuto výsledku jsem se rozhodl personální změny udělat.

Trenér Horejš tedy neodvedl dobrou práci?

To neříkám. Špatnou práci neodvedl ani trenér, ani realizační tým. Jeho pracovní nasazení a snaha o dobrý výsledek byly extrémní. Ale byly i faktory, které tomu nepřály. Vadilo mi vypadnutí s Vyškovem v poháru MOL Cupu. Jejich představy o složení mužstva v průběhu sezóny a změny, které jsme realizovaly, byly na jejich popud. Byl jsem zklamaný z toho, že ti hráči, kteří oni vytipovali a chtěli, řekli po této uplynulé sezóně, že by raději v klubu už nepokračovali. Ať se jedná o profesionální smlouvu nebo transfér, vždycky se jde o x milionů a zasáhne to ekonomickou situaci klubu propadem v investicích. Bral jsem to tak, že každý je zodpovědný za své činy. Bylo to z jejich hlavy.

Rozjela se také velká rekonstrukce hrací plochy…

Dlouhodobě jsme ji měli v plánu. A jen jsme čekali, zda se městu podaří získat finance. Herní plocha po třiceti letech už byla v neudržitelném stavu. Měli jsme s tím už velké potíže. Špatné byly drenáže, topení, prostě všechno. Dočkali jsme se a doufejme, že na první domácí zápas se Spartou 13. srpna už bude všechno tak, jak má být. Nebude to vůbec jednoduché. Máme asi tři, čtyři dny náskok v realizaci proti původnímu plánu. Pokud se nestane nic mimořádného, tak věřím, že to zvládneme.

Jaký na Střelnici bude trávník?

Přiveze se z Holandska v pásech, pokládat se bude v rolích.

Klub je na začátku nové sezóny. Co od ní očekáváte?

Zvažoval jsem se, že klub a fotbal nechám v módu, v jakém je nebo se o něco pokusím v takových možnostech, které mi moje současná osobní situace dovoluje. Jsem obviněný, nepravomocně odsouzený. Myslím, že kauza nemá bonitu, hodnotu a že rozhodnutí nadřízeného vrchního soudu v Praze bude mít jiný konec a výsledek. Ale, nemůžeme předjímat. Justice je nezávislá. Držte mi palce. Asi do konce roku by mělo být nařízené jednání na vrchním soudu. To bude klíčové pro moji osobní budoucnost.

Negativní výsledek vaší kauzi by měl zřejmě dopad na jablonecký fotbal…

Kdyby se s se mnou stalo to nejhorší a musel bych jít do výkonu trestu, dopad na ligový fotbal by to určitě mělo, ale už ne takový, to mělo před časem. Kauza už běží sedm let. Za tu dobu už připravuji, aby klub fungoval dál, v nějaké podobě aby uměl existovat. Tak to teď cítím já. I proto jsem se také rozhodl, že udělám personální změnu.

Jak jste přišel na trenéra Látala, proč jste se pro něj rozhodl?

V rybníku trenérů, který se točí stále dokola, jsem udělal výjimku. S trenérem Radkem Látalem jsem měl vždycky dobrý vztah už od roku 1996. Byl to velký hráč na hřišti, bojovník, srdcař, kvalitní trenér jak v Trnavě, tak v Polsku. Je to člověk, kterého jsem vždycky jako fotbalistu uznával, dosáhl vysokých cílů. Jako hráč má za s sebou skvělou kariéru. A teď je ve fázi, kdy chci, aby právě prostřednictvím Jablonce ukázal své trenérské kvality. Řekl jsem mu moje rizika, jaká jsou specifika Jablonce a také jaký los nás na začátku sezóny čeká, třikrát venku, pak Spartu doma. Víte, jak to tady je, to už může třeba taky mít páté kolo volno. To je pak rychlé. To nebude sranda. Ale věříme, že to zvládneme a že ze tří zápasů venku přivezeme do tabulky pravdy nějaké body a do sezóny vstoupíme dobře.

Hráčský kádr se obmění snad nejvíce v historii jabloneckého fotbalu….

Udělali jsme největší personální změny za X let. Hodně hráčů odešlo z hostování. Tentokrát jsem řekl, že nebudu chtít hodně hráčů na hostování a budu se snažit, aby přišli na přestup a mohli jsme s nimi a s celým kádrem pracovat a postupně ho doplňovat.

Kdo bude brankářskou jedničkou?

Na tomto místě jsme si nechali Hanuše, ten roli jedničky plnil. Získali jsme Viléma Fendrycha, odchovance z Jablonce, který se pohyboval na pozici dvojky. A udělali jsme ještě osmnáctiletého hráče ze Žižkova, který bude na třetí pozici, ale zároveň jednička v B týmu.

Do čeho jste investovali největší finance?

My jsme největší slabinu viděli v obraně, takže do ní. Do dvou stoperů jsme investovali nemalé prostředky. Jeden je Srb, druhý Kolumbijec, oba mají své kvality a vysokou výkonnost. Byl o něj zájem i z jiných klubů, ale byli jsme úspěšní my. Ty bereme jako klíčové posily do defenzívy. Pak jsme jako pravého obránce získali rychlého, mladého Adriana Slávika, který má před s sebou velkou budoucnost. Realizovali jsme smlouvu na využití Součka z Dukly Praha. Jediné dva, Polidara a Filipa Součka, oba ze Sparty jsme udělali na hostování. Po několika letech jsme na přestup zpátky udělali Patrika Schöne. Vytipovali jsme si francouzského hráče z týmu Vyškova, který také hrál ve francouzské lize a dalšího hráče ze Zlína, to je spíš univerzál na více postů. Jeden z nejtěžších úkolů jsme také splnili, získali jsme na přestup útočníka Václava Drchala ze Sparty a také mladého hráče, Matouše Krulicha z FC Turín a také přijde bývalý hráč Slavie, který teď hrál v Norimberku za dorost, Matěj Náprstek. I ten by měl v Jablonci dorůst do kvalit, které očekáváme. Celkem tedy přibylo čtrnáct hráčů, dvanáct na přestup a dva na hostování. A právě dnes jsme se dvěma hráči smlouvy ukončili. Někteří naši odešli na přestup. Z důvodu zranění odešel Honza Krob z postu hráče na post vedoucího mužstva a asistenta trenéra. A vidím, že mu to sedí. Odešel Smejkal na hostování do Zbrojovky Brno a ještě jeden, který hrál většinou za béčko a tam třeba i zůstane. Ale řekli jsme mu, ať si najde raději angažmá mimo Jablonec.

A vaše konkrétní představa, přání o místě v tabulce?

Pojďme si říct reálné cíle. Realita je taková skončit nejhůře uprostřed tabulky. Jako neúspěch bych bral, když bychom s tímto kádrem a trenérském štábem, který máme, byli v poslední skupině o sestup. Jablonec má ambice. Ale teď musíme dát trenérovi nějaký čas. Tři zápasy venku, to je velmi těžké rozlosování. Fotbal je dlouhodobá soutěž, není to jen o prvním měsíci. Doufám, že to bude fungovat.

Co byste vzkázal fanouškům?

Chtěl bych je zmobilizovat, aby ve vlastních řadách byli aktivní a pomohli nám. Proto, aby měli na Střelnici kvalitní sportovní zážitek, jsme opravdu udělali a investovali hodně. A tím chci i poděkovat městu, Libereckému kraji, Národní sportovní agentuře, že se s takovou investicí dokázaly vypořádat. Některé media chybně píší, že je to akce moje. My jsme na Střelnici v nájmu a nemáme s touto akcí nic společného. Jsme budoucí uživatel, a proto nás rekonstrukce hrací plochy extrémně zajímá.

Myslíte, že se zvýší návštěvnost v nové sezóně?

I o to bych chtěl fanoušky požádat, aby nám zůstali věrní a byli trpěliví. Abyste ve svých řadách také pracovali na tom, aby byla návštěvnost větší než doposud. Když vidím euforii v Ostravě, na Spartě, Slavii, kde je na každý zápas vyprodáno, někdy i na přátelák, tak bych si přál, abychom dokázali probudit naši jabloneckou letargii. Vím, že dva roky nestály sportovně za nic. Ale zase ty předcházející špatné nebyly. Trend současné návštěvnosti musíme zastavit. Chceme, aby diváků chodilo víc.