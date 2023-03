Historický počin pětigólového Erlinga Haalanda a drtivý triumf. Fotbalisté Manchesteru City přejeli v odvětě Lipsko 7:0 a pošesté za sebou prošli do čtvrtfinále Ligy mistrů. Pohodové vítězí? To jistě. Jenže postup anglického šampiona se neobešel bez kontroverzního momentu. Povyk vyvolala sporná penalta za ruku.

Erling Haaland se raduje z gólu v dresu Manchesteru City. | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Andrew Yates

Po remíze v Lipsku 1:1 v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů čelili fotbalisté Manchesteru City tvrdé kritice. V domácí odvetě ale dali všem pochybovačům ráznou odpověď. Do čtvrtfinále milionářské soutěže se prostříleli po sedmigólové kanonádě.

Hrdinou kouzelného večera na Etihad Stadium nebyl nikdo jiný než Erling Haaland. Norské monstrum nasázelo pět gólů. To před ním dokázali už jen dva hráči – hvězdný Lionel Messi (2012 za Barcelonu) a Luiz Adriano (2014 za Šachtar Doněck). „Když jsem šel dolů, tak jsem trenérovi říkal, že jsem chtěl dát dva hattricky. Ale co se dá dělat,“ smál se Haaland. „Kdyby překonal rekord už v 22 letech, tak by se po zbytek života nudil. Aspoň má do budoucna další cíl, proto jsem ho také vystřídal,“ vtipkoval kouč Pep Guardiola.

Zato soupeřům do smíchu nebylo. Nejen kvůli ostudnému výprasku. Hosty rozhodila sporná penalta, po které inkasovali úvodní branku. Co se stalo? Obránce Lipska Benjamin Henrichs zasáhl míč ve vzduchu neúmyslně rukou. Domácí ani neprotestovali, přesto zasáhl VAR a slovinský rozhodčí Slavko Vinčič následně odpískal pokutový kop. Haaland se nemýlil a nasměroval svůj tým k vysokému vítězství.

„Mluvil jsem s rozhodčím, on to neviděl. Neviděl to ani na monitoru, ale penaltu odpískal, protože mu to bylo řečeno. Rozhodčí už nemá na hřišti moc, takový je teď fotbal,“ divil se hříšník Henrichs.

Kontroverzní penalta znovu rozpoutala diskuse o zavádějícím výkladu pravidla o ruce, které není srozumitelné ani pro samotné hráče. I česká liga zná několik takových případů, ale podobné přehmaty na té nejvyšší úrovni jsou neomluvitelné.

Manchester City zničil v osmifinále Lipsko:

Zuřili němečtí hráči, fanoušci i experti, běsnily i legendy. Na sociálních sítích se ozval obránce Borussie Dortmund Mats Hummels. „Potřebujeme změnu v rozhodování o penaltách za ruku. Jde to špatným směrem,“ zlobil se. „Tak katastrofální rozhodnutí je na takové úrovni nevysvětlitelné,“ kroutila hlavou německé legenda Matthias Sammer. Německý reprezentant Lukas Podolski rovnou poslal VAR do patřičných míst…

Dokonce i bývalý rozhodčí byl v šoku. „Není to špatné rozhodnutí, je to skandál. Kdo říká, že jde o úmyslnou ruku, musí jít k lékaři. Tak UEFA ničí fotbal,“ nebral si servítky někdejší bundesligový sudí a nyní expert Bildu Thorsten Kinhöfer.

Jenže neskuhrali jen zaujatí Němci. Za pravdu jim daly dokonce i anglické legendy. „Pravidlo o ruce je hromada sra*ek,“ napsal na Twitter bývalý skvělý kanonýr Alan Shearer, jehož historické střelecké rekordy se před Haalandem třesou.

I expert Rio Ferdinand v poločasovém studiu na BT Sport byl z verdiktu rozčarovaný. „Podle pravidel je to penalta, ale tohle pravidlo je špatné,“ krčila rameny legenda Manchesteru United. „Henrichs se nedívá na míč. Když skáče, jeho ruce musí být v téhle oblasti a myslím, že je to špatné rozhodnutí. Nebo bych měl říct špatné pravidlo.“

Lipsko cítilo křivdu, ale alibi nebo výmluvy po drtivé porážce nehledalo. „Pro mě to není penalta. Můžete o tom diskutovat, ale pokud prohrajeme 0:7, nemusíme se o to starat,“ uzavřel sportovní ředitel německého klubu Max Eberl.