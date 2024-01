Jeho příchod na Letnou budil mírné rozpaky. Peter Vindahl ale veškeré pochybnosti rychle rozmetal. Je až s podivem, jak snadno se dánský gólman dokázal aklimatizovat v mistrovské partě fotbalové Sparty a stát se neotřesitelnou jedničkou a lídrem týmu. Na španělském soustředění Vindahl poodhalil něco ze své osobnosti.

Dánský brankář Peter Vindahl je oporou Sparty. | Foto: se svolením CPA

Vindahl v otevřeném rozhovoru pro sparťanský klubový web prozradil, že má dvě tváře. „Řekl bych, že jsem jiným člověkem na hřišti a mimo něj. Obecně bych se ale neostýchal tvrdit, že jsem docela pohodář,“ svěřil se.

Někteří fanoušci Sparty mu vyčítají, že nedává najevo emoce. Pětadvacetiletý brankář v minulosti docela řešil, co si o něm okolí myslí a přetvařoval se. „Dřív jsem kladl moc velkou váhu na to, co si o mně ostatní myslí a snažil se tomu určitým způsobem přizpůsobit, což ze mě občas dělalo někoho, kým nejsem,“ vysvětlil.

„V průběhu let jsem se ale naučil přijmout sám sebe takového, jaký jsem. Samozřejmě vždycky bude nějaká vaše část brát ohled na názor ostatních, obecně ale můžu říct, že jsem sám sebou a jsem upřímně šťastný,“ vykládal Dán, který přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z nizozemského Alkmaaru.

Peter Vindahl předváděl v Evropské lize parádní zákroky:

Vindahl se považuje za klidného chlapíka. „Nemám potřebu být za každé situace tím nejhlasitějším v místnosti. Myslím, že jsem sám se sebou docela vyrovnaný. Není to ale samozřejmě tak, že bych se s nikým nebavil, je to úplně naopak.“

Ve Spartě se cítí dobře

I když byste to do něj na první pohled neřekli, dokáže zařvat. „V okamžiku, kdy vstoupím na trávník, nehledě na to, koho mám kolem sebe, vím, že máme společný cíl a abychom něho dosáhli, musím i trochu zvýšit hlas,“ pokyvoval hlavou.

„Jedná se převážně o taktické pokyny, určitá snaha zachovat herní strukturu. Pokud vidím, že můžu pomoct, tak prostě musím. Z mojí perspektivy to rozhodně není otázka volby, takže když vidím určité nedostatky, je mojí povinností jako člena týmu na ně upozornit.“

Vindahl si jako správný lídr dokáže vzít slovo a promluvit k týmu. Jako to třeba ukázal v Evropské lize na půdě Glasgow Rangers, když sparťanům bylo ouvej. „Bylo potřeba, aby si někdo vzal slovo, a já prostě cítil, že bych to měl být já. Nebylo to nic světoborného, ale pak jsme se zvedli,“ pousmál se.

Na atmosféru v letenském klubu si nemůže stěžovat. „Když jsem udělal chybu na Betisu, dostal snad jedinou negativní zprávu od člověka, kterému nevyšel tiket. Jinak jsem dostával zprávy od lidí, kteří se mě snažili podpořit. Naši fanoušci jsou vždy s námi, i v těžkých momentech. Je příjemné vědět, že vám lidi kryjou záda.“

Není divu, že Sparta usiluje o to, aby Vindahl na Letné zůstal.