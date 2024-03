Disciplinární komise tvrdě potrestala trenéra fotbalové Dukly Petra Radu za rasistické urážení soupeře. K incidentu mělo dojít během zápasu 17. kola druhé nejvyšší soutěže, kdy na Julisce hrála Zbrojovka Brno.

Petr Rada, trenér Dukly. | Foto: Deník/Michal Káva

Samotný zápas Dukly se Zbrojovkou nabídl na začátku březnu ofenzivní podívanou a šest gólů (duel skončil remízou 3:3). S odstupem času ale přišlo na přetřes chování ostříleného trenéra domácích Petra Rady.

Známý bouřlivák opět neudržel nervy na uzdě. V zápase přitom dostal jen žlutou kartu za protesty a ani v zápise o utkání se o rasově motivovaných nadávkách nic neobjevilo. Kauza ale začala okamžitě žít na sociálních sítích.

Nakonec se tak - se zpožděním - věci chopila i disciplinární komise. A teď rozhodla. Rada za své chování dostal zákaz výkonu všech funkcí na osm měsíců a navíc i pokutu ve výši 80 tisíc korun.

Rada se může odvolat

„Disciplinární komise LFA tomuto případu věnovala značnou pozornost a snažila se zajistit veškeré potřebné důkazní materiály, aby byla schopna objektivně rozhodnout. Na základě zprávy technického delegáta LFA a také dle záznamu z kamer bylo prokázáno, že kouč Dukly Praha Petr Rada skutečně směřoval směrem k lavičce Zbrojovky Brno urážku s rasistickým podtextem,“ uvedl šéf disciplinárky Richard Baček.

Podle Bačka se Rada může proti rozhodnutí odvolat. Na druhou stranu trest mohl být i tvrdší.

„DK LFA zároveň neprokázala informace, které byly veřejně prezentovány na sociální síti X na účtu člena dozorčí rady Zbrojovky Brno, o hned několika hrubých rasistických urážkách na adresu realizačního týmu Brna, což je i jeden z důvodů, proč finální verze trestu není ještě vyšší,“ dodal šéf komise.

Trest nechápu, tvrdí Rada

Sám Rada, jehož trenérskou kariéru lemuje celá řada incidentů, pokut a zákazů, závažnost svého provinění odmítá. Uznává, že na adresu brněnského kouče Tomáše Polácha od něj zazněla slova „zoufalče cikánskej“, to ale podle něj není tak závažné provinění.

„V zápise jen stojí ‚ty zoufalej cikáne‘, nic víc. Řekl jsem komisi, že pro mě to není žádný rasismus. Já jsem stará škola, je mi jedno, ať je to ten nebo ten. Po zápase jsem se mu omluvil, že jsem to přehnal, on se mi omluvil také. Dali jsme si kafe a uzavřeli to. Jestli je to komplot, nebo za tím někdo stojí, nevím. Za tohle osm měsíců? To nechápu,“ řekl Rada pro ČTK.

Proti trestu se hodlá odvolat. Pokud by byl trest potvrzen, je připraven ve funkci trenéra Dukly skončit. „Osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů,“ dodal pětašedesátiletý kouč.