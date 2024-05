Už víte, jestli budete na současné pozici ve Zbrojovce pokračovat i pod novým majitelem Liborem Zábranským? Neřeším to, protože pro mě je nejdůležitější klub, ne moje osoba. Mám ve Zbrojovce na starosti starou gardu, pomáhám klubu po všech možných stránkách, jak je to potřeba, moje role není pracovně důležitá, spíš je to o tom, aby byl využitý potenciál, který můžu já Zbrojovce dát. Paradoxní je, že "majitel" (Pavel Svoreň - původní zájemce o převzetí většinového podílu ve Zbrojovce, který ale stávající majitel Václav Bartoněk přenechá Liboru Zábranskému - pozn.red.), který vyhlašoval, že by mě nejradši vyhodil, mě v klubu chtěl. Ptal se mě, jestli pro něj budu pracovat.

Plánujete se ještě někdy naplno vrátit do fotbalového prostředí, nebo už navždy zůstanete spíš v showbyznysu? Když o to Zbrojovka bude stát, rád pomůžu. Není to o tom, abych byl zaměstnaný a placený… Spíš chci do budoucna vydělat tolik peněz, abych mohl klubu pomoct. Mám tam kluka a Zbrojovka mně strašně moc dala. Vyrůstal jsem tam lidsky i sportovně. Snažím se bojovat o stadion, ať už jde o lokalitu na výstavišti nebo i jiné hřiště a travnaté plochy různě po městě. Boj jsem nezastavil, i když mačkám slzu nad tím, že stadion se už za Lužánky nevrátí. Bojuju za to, aby stadion stál a město nenechám dýchat.

Přitom vás kritizoval.

Byla to od něj zpětná vazba na to, jak jsem já reagoval na oznámení převodu na Libora Zábranského. Říkal jsem, že když se někdo (Svoreň - pozn.red.) schází s fanoušky a vytváří tlak na to, že majitel (Václav Bartoněk - pozn.red.) nechce prodat klub, pak se to odráží na stadionu, kde panuje negativní atmosféra vůči hráčům. Jen se křičí Bartoněk ven. Zažil jsem několikrát, jak se klukům špatně hraje, když jsou fandové nespokojení. A Svoreň se na tom podílel. Seděli jsme s ním u stolu a bavili se o tom, že budu v klubu pokračovat. Všichni na nás koukali. A pak si přečtete, že parazitujete na Zbrojovce, což ani nevím, jak se dá. Ba naopak lidi mně nadávají, že jsem na klub moc hodný.

Možná některé fanoušky dráždí, že jste k současnému vedení a týmu příliš shovívavý…

Nemám zapotřebí mediálně prezentovat, co se v klubu děje. Mně když ze Zbrojovky vyhodí, tak budu sedět na tribuně a fandit. Nemám to nastavené tak, že bych byl zapšklý. Z klubu jsem odcházel pětkrát, vždycky jsem se rád vrátil. S legendami rozebíráme, jak tomu pomoct, kam se ještě natlačit, kde bychom mohli pomoct současnému majiteli. Pořád se schází stará garda kluků. Ať si někdo vyhodnotí mou pozici a zavolá, jestli budu pokračovat, nebo ne.

Dřív mi tleskali za góly, dneska za fóry, říká bývalý fotbalista Petr Švancara

Předpokládám, že jste si celou situaci zpětně se Svoreňem nevyříkali.

Nemám si s ním co vyříkávat po tom, co řekl. Pan Svoreň vůbec neví, co já dělám pro Zbrojovku, kolik peněz jsem přinesl, o hodně milionů víc než on. Neříkám to proto, aby mě někdo chválil, ale Zbrojovce jsem otevřel dveře, kde to šlo. Třeba při charitativních projektech jsme vybrali strašně moc peněz. Čekám na něj, jestli teď pomůže Zbrojovce, když je takový Zbrojovák. Bojím se, že půjde do jiného klubu. Pak je dobře, že Zbrojovku nepodepsal, když půjde jinam. Takový Zbrojovák to pak nebude…

Je to necelé tři týdny od oznámení, že novým majitelem Zbrojovky se stane Libor Zábranský, ale podrobnější vyjádření ke svým plánům a průběhu transakce dosud neposkytl. Jak vy vnímáte současnou komunikaci klubu?

Čeká se, až skončí sezona a pak ty změny, věřím, přijdou. Dojde k personálním a hráčským změnám a bude se to víc a víc řešit. Věřím, že lidi, co přijdou, se z toho časově zblázní, ale kdo to chce ve fotbale dělat pořádně, tak to tak je. A věřím, že to noví lidé zvednou. Jsem hodně kritický na hráče. Někteří fotbalisti jsou tu roky a za tu dobu vyhodili už sedm trenérů. Radši se k tomu nevyjadřuju, protože bych byl hodně zlý. A protože vím, že je to pořád jenom sport, který by nás měl bavit, a žádný z těch hráčů nikomu neublížil, tak to nechci řešit přes média. Otázka je, koho se sem povede přivést, protože hráči se do druhé ligy moc nepohrnou i vzhledem k tomu, že platy i střídajících hráčů z první ligy se díky velkému navýšení peněz za vysílací práva zvednou.