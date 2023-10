Astana. Moderní město s temnými zákoutími, kde je i mešita mezi mrakodrapy

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká ve čtvrtek v Astaně, hlavním městě Kazachstánu, druhé utkání ve skupině C Konferenční ligy. Reportér Deníku vyrazil do Asie s týmem. Pojďte s námi na virtuální prohlídku do města, kde se bude hrát.