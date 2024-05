Český fotbal si uřízl ostudu za hranicemi. Britský deník Daily Mail, německý magazín Kicker, Turecko. Všude možně se píše o tom, jakým skandálem skončilo středeční pohárové finále mezi Plzní a Spartou (1:2). Proč se nehrálo na neutrální půdě a kdo dostane pokutu?

Střet fanoušků Plzně a Sparty po finále poháru. | Video: Deník/Martin Jůzek

Sevilla, Řím, Kodaň. Za pár dní Berlín a Londýn. Co mají tahle města společného? Byla vybrána jako "neutrální" dějiště finále pro fotbalový pohár v každé zemi. Podobně by se dalo pokračovat.

Je zvykem, že bitvu o pohárovou trofej hostí stadion, kde není doma ani jeden z finalistů.

Další ostuda, hnus v Plzni. Český fotbal neumí pohlídat základní věci

S touto praxí se setkáte v naprosté většině zemí světa - jako výjimky se dají zmínit Indonésie či Kolumbie, kde ale hrají systémem dvou zápasů (jeden doma, jeden venku).

Česko to také tak mělo, než se rozhodlo jít svou cestou. Po finále v roce 2019 funkcionáři z fotbalové asociace změnili zavedené pořádky.

Došlo k napadení rozhodčího

Naposledy - smutně symbolicky - se hrálo na neutrálním hřišti v Olomouci, kde porážku se Slavií neunesli příznivci Baníku Ostrava. Tehdy nejen slovně, ale i fyzicky napadli videorozhodčího.

Od té doby platí, že jeden klub je zvýhodněn, ale musí strpět, že doma tak úplně není.

Rok 2020: Liberec přivítal Spartu doma pod Ještědem před zhruba dvěma tisícovkami fanoušků, více nebylo umožněno z důvodu koronavirových opatření. Následně se hrálo v Plzni, na Slovácku a loni na Letné.

Vše vychází z rozpisu Mol Cupu, kde se píše: „Pro finálové utkání bude vybrán stadion toho z účastníků finále, který je v tabulce koeficientů za posledních pět dokončených ročníků na nižší pozici.“

Neutrální hřiště by připadalo v úvahu jen za předpokladu, že do souboje o pohár by postoupil někdo s nevyhovující arénou.

Zavřít stadion z logiky věci nejde

Je nabíledni, že ve středu selhala (kromě desítek „fanoušků“) pořadatelská služba. Po závěrečném hvizdu uvolnila cestu a pustila chuligány z plzeňského sektoru bez skrupulí na hřiště. Hráči ani tiskový mluvčí Plzně je nezastavili, radši se schovali do kabin.

V tu chvíli začalo opravdové šílenství. Provokace, bušení pěstí, kopance. A letící židlička na televizní komentátory.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Za prohřešky tohoto ražení by normálně následoval drakonický trest pro pořadatele. Ovšem tím je pro finále sama fotbalové asociace. Disciplinární komise „sesterské“ Ligové fotbalové asociace tak má svázané ruce.

Zavřít kotel Plzně či dokonce stadion na budoucí zápasy? Nelze. V tu chvíli to nebyl její stadion, její chyba. „Lze ale očekávat pokuty pro oba kluby,“ prohlásil Pavel Jahoda, mluvčí Ligové fotbalové asociace.

Sparta už to zná dobře: za dění z opakovaného finále v roce 2022 dostala pokutu ve výši 150 tisíc korun.