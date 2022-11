Na řádění fanoušků pražských "S" už si v Plzni pomalu zvykli, ostatně není to tak dávno, co se tady podobně předvedli fanoušci Slavie, ale tentokrát byla poničená rovněž kabina, v níž fotbalisté Sparty oslavovali vítězství v Plzni po 11 letech.

„Nepříjemně nás překvapil stav šatny hostů poté, co ji tým opustil. Zaznamenali jsme poničenou omítku, rozbité okno a vytrhané stropní podhledy,“ popisovali zástupci plzeňské Viktorie.

Reakce z Prahy na sebe nenechala dlouho čekat. Pokud čekáte omluvu, mýlíte se.

„Nebudeme se k tomu teď vyjadřovat,“ vzkázal tiskový mluvčí klubu Ondřej Kasík.

Do fotbalu toto nepatří

Plzeň nechápe, co sparťany k jejich bláznivé oslavě vedlo. „Během této sezony jsme odehráli řadu velkých i vyhrocených zápasů, nicméně poškození zařízení šatny jsme zaznamenali vůbec poprvé, dle našeho názoru se toto nesmí stávat a do fotbalu to nepatří,“ dodali zástupci Viktorie.

Ještě hůře dopadl sektor pro hostující fanoušky, paradoxně nedávno opravený poté, co jej poničili fanoušci Slavie.

„Fanoušci úmyslně zapalovali sedačky a další hořlavý materiál (a to i v útrobách stadionu na WC), což je nebezpečná situace ohrožující bezpečnost návštěvníků stadionu. Přesně takto situaci vyhodnotili i přítomní profesionální hasiči, načež se rozhodli zasáhnout a plameny uhasit,“ vysvětloval plzeňský klub zásah hasičů.

Byly vidět plameny ohně. Hrozilo i přerušení utkání a evakuace diváků.

„Poškozeny byly i útroby stadionu, kde došlo k odtrhání radiátorů, umyvadel a dalšího sanitárního zařízení v prostorách toalet. V tuto chvíli probíhá vyhodnocování kamerových záběrů a sčítání škod, které bude klub následně vymáhat,“ doplnil plzeňský klub.

Vzpomínka na Stavanger

Není tomu tak dlouho, co se o Spartě mluvilo právě kvůli fanouškům a úklidu nepořádku na Letné. Nešlo však o příznivce domácího celku, vzorně si počínali Norové, kteří do Prahy přijeli na zápas předkola Evropské konferenční ligy.

Pořádkumilovní jsou i někteří fotbalisté. Jak tady, tak v cizině.

Nejvíce se mluvilo o Opavě, která se zapojila do projektu s názvem Pro čistý fotbal. Fanoušci i hráči si po sobě na půdě soupeře uklízejí. Takto zaskočili třeba Vlašim, kromě pytlů s odpadky nechali domácím vzkaz: „Fotbal přináší i jiné hodnoty. Děkujeme za zápas,“ uvedli Slezané po výhře 1:0.

Už legendární příběh mají na svědomí Japonci, kteří po sobě na mistrovství světa v Rusku vyluxovali i vytřeli podlahu. Co na tom, že vypadli v osmifinále.