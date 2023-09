Na území Česka existují pouhopouhé tři fotbalové kluby. Nejlepší je Slavia, kterou doplňují Sparta a Plzeň. Šílenost? Kdepak. Alternativní realitou bez Baníku, Slovácka nebo Liberce žijí tisíce lidí. Ve světě, kde míč je malinká koule na obrazovce. Ve světě počítačové hry s názvem EA Sports FC 24.

Koláž k vydání nové počítačové hry EA Sports FC 24 | Foto: Deník/Jiří Předota

Nejnovější téma Sportovního deníku odhalí (ne)uvěřitelné skutečnosti. Nejznámější hra se někdy více (a někdy méně) prolíná s opravdovým fotbalem. Dozvíte se, že z českých reprezentantů má největší talent Adam Hložek, strach budí Tomáš Chorý a…

…Překvapí vás, že poslední titul slavil hráč, jenž působil ve Zlíně.

Příběh fotbalového šampiona ze Zlína. S konzolí v ruce chce do Evropy

Za pár dní vypukne v komunitě pařmenů šílenství. Už v pátek 29. září vychází nová fotbalová hra od společnosti Electronic Arts. Už to nebude stará známá FIFA, která tu byla od roku 1993 a jíž si asi pamatují otcové dnešních hráčů.

Kvůli licenci změnil oblíbený titul svůj název. Od teď už se bude hrát jen a pouze EA Sports FC. Půjde to klasicky na počítači, dále na Xboxu, PlayStationu a nově i na Nintendu Switch.

Irsko a Rumunsko ano, Česko ne

Pamatujete si na nezaměnitelný hlas Jaromíra Bosáka a plejádu českých fotbalistů? Tahle stopa zmizela v nenávratnu. Za kluby jako Baník nebo Teplice si nezahrajete. Herní gigant odmítá vrátit tuzemskou ligu mezi elitu.

„Je to jedna z našich priorit, ale jednání s EA je složité,“ prozradil Štěpán Hanuš, projektový manažer Ligové fotbalové asociace.

Paradox? Ačkoliv rumunský fotbal poslední dobou stagnuje (spíš se propadá), tamní liga je v portfoliu FC. Roli hrají kontakty i síla trhu - Rumunsko má skoro dvakrát víc obyvatel než Česko. Totéž platí pro Polsko, ze své historie a finančních možností pak těží třeba Norsko nebo Irsko.

Zástupci Ligové fotbalové asociace dodnes nemohou pochopit své předchůdce z asociace, kteří v roce 2011 odmítli peníze od EA, a vyřadili tak Česko ze hry. Chtěli víc…

Roman Dušek, tehdy manažer dceřiné firmy STES, nyní šéf stadionu Sparty, se v rozhovoru pro herní servery zaklínal tvrzením o nevýhodném obchodu. Jenže teď by Češi dokonce byli ochotni za přítomnost ve hře zaplatit. Marná snaha.

Léta ubíhají a jednání k ničemu nevedla. „Oni si vyhodnotili, že by to pro ně znamenalo velké náklady,“ dodal Hanuš.

Zdroj: Youtube

Slavia je silnější než Sparta

Česko je tedy ve hře zúženo na tři kluby. Pár zajímavostí? O titul nejlepšího hráče ligy se dělí Tomáš Holeš a Ladislav Krejčí (oba mají skóre 77). Kádr mužstva v Edenu zahrnuje sice jen 26 hráčů (Sparta jich má 28), ale pokud se zprůměrují celkové schopnosti, vyhrává právě Slavia. Ostatně sešívaní mají i další primát: do hry se dostal také jejich ženský výběr.

Revoluce ve fotbale: Muži a ženy společně. Smíšené týmy jsou úder proti sexismu

„Z toho mám obrovskou radost,“ uvedla kapitánka týmu Diana Bartovičová a prozradila, že s konzolí v rukách paří i fotbalistky.

Slavia

26 hráčů

Celkem 1875

Průměr ​72,1



Sparta

28 hráčů

Celkem 1993

Průměr 71,2



Plzeň

26 hráčů

Celkem 1788

Průměr 68,8



Celkem: součet celkové schopnosti všech hráčů týmu dle EA

Průměr: zprůměrovaná celková schopnost hráčů týmu dle EA

Vodítko pro fanoušky u přestupů

Je to pár týdnů, co Sparta lovila posilu v Belgii. Vedení letenského klubu zlákalo do Česka ekvádorského reprezentanta Ángela Preciada. Ještě než ho fanoušci viděli naživo, rozjela se debata o jeho možném přínosu. A vodítkem se mimo jiné staly také jeho schopnosti ve hře.

„Snad se FIFA plete,“ napsal jeden z příznivců, který skóre 69 srovnal s hodnotou 73 u Tomáše Wiesnera. V novém vydání titulu EA Sports FC poskočil Preciado na 70 (vzhledem k přestupu na poslední chvíli jej vývojáři nechali v Belgii).

Schick se propadl, Hložek čeká

Nejlepším českým fotbalistou je Patrik Schick, který získal skóre 83. I vývojáři (roboti) ovšem zaznamenali, že často laboruje se zraněním, loni byl ve hře FIFA 23 výše. Zajímavý může být pro hráče Adam Hložek, další borec Leverkusenu. Jeho skóre? 77 (a potenciál 86). Talent českého fotbalu doplácí v obou realitách na konkurenci v podobě Floriana Wirtze. Německý zázrak se dostal na číslo 85 (a potenciál 91).

Agresivní Češi a raubíř Chorý

Propracované detaily z počítačové hry odhalí i nepříjemné skutečnosti. Příklad? Z průzkumu společnosti Ticketgum, jež se zaměřila na agresivitu fotbalistů, nevyšli Češi zrovna dobře.

Srovnání napříč databází ve hře FIFA 23 odhalilo, že Česko má jedny z nejvíce agresivních hráčů na světě (páté místo, z hlediska relevance druhé místo za Kamerunem). Nejhůře dopadl Tomáš Chorý, jenž obdržel skóre 9,93 z 10.

V Plzni se nepovede jeden zápas a hned je to cítit, říká útočník Viktorie Chorý

Křivda, nebo realita?

Messi už není nejlepší na světě

Má spoustu rekordů, teď baví fanoušky za oceánem, ale ve světě interaktivní zábavy už není nejlepší. Lionel Messi po dlouhé době spadl z pozice top hráče. Nyní nejvyšší skóre 91 obdrželi Kylian Mbappé, Erling Haaland a Kevin de Bruyne.