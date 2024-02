Hostem premiérového dílu podcastu Deníku Ze západu, jehož záměrem je přinášet zajímavé rozhovory s lidmi, kteří jsou spjatí s plzeňským regionem, byl dnes už bývalý fotbalista David Limberský. S plzeňskou Viktorií získal pětkrát mistrovský titul, zahrál si Ligu mistrů, dvakrát byl i s reprezentací na mistrovství Evropy. Kariéru dohrával v třetiligových Domažlicích, kde se teď stal funkcionářem.

Nejen o tom vyprávěl, když se pohodlně usadil ve studiu Deníku. Přišel včas, dokonce s lehkým předstihem. „V tomhle ohledu jsem hodně zodpovědný," zmínil jednu z vlastností, kterou ho sport naučil. Mluvil otevřeně, i když jsme se dotkli choulostivých témat, jako je třeba právě probíhající soud.

Přiznal, že ne vždycky dobře investoval. Teď podniká v několika oblastech, jednou z nich jsou obnovitelné zdroje. „Jsem jenom investor. Firmu rozjeli lidi, kteří tomu rozumí a daří se zatím velmi dobře," vysvětloval David Limberský.

I když mu zápasový adrenalin chybí, návrat na fotbalové trávníky neplánuje. „Možná jen si půjdu někdy kopnout za starou gardu Viktorky,“ potvrdil David Limberský, že kopačky už definitivně pověsil na hřebík. Ani další rozlučku neplánuje, jedna velkolepá, když končil v Plzni, prý stačila. „V Domažlicích jsem nebyl tak dlouho, takže si ji tam ani nezasloužím. Určitě jsou tam hráči, kteří si ji zaslouží tisíckrát víc," usmál se a reagoval také na otázku, proč začíná v Domažlicích a nikoliv v plzeňské Viktorii.

„Pan Šádek je jako šéf velký pes, vyžaduje od svých zaměstnanců stoprocentní nasazení a na to já zatím nemám. Jsem rád, že se můžu otrkat v Domažlicích. Třeba mně to ani nepůjde a brzy skončím. Ale zatím mě to baví," doplnil Limberský s tím, že se do funkcionářské práce pustil, přestože ho k tomu finanční situace nenutí.

„Vydělal jsem si fotbalem dost peněz, že bych nemusel nic dělat. Chvilku jsem to i zkusil, ale nenaplňovalo mě to," říkal a děkoval Jaroslavu Ticháčkovi, bossovi domažlické Jiskry.

„On všechno řídí, já jsem jeho pravá ruka. To mě lákalo, nechtěl jsem být jen maskot, který se bude jen fotit na tiskovkách,“ doplnil David Limberský s tím, že dál samozřejmě bedlivě sleduje „svoji“ Viktorii Plzeň.

„Jsem šťastný, jak to tam vedou," uznal a pochvaloval si, jak se týmu daří pod vedením trenéra Miroslava Koubka. „Věděl jsem, že je to skvělý stratég a ukazuje, že i navzdory věku má pořád drajv,“ dodal dnes už bývalý fotbalista, který na podzim oslavil 40. narozeniny.

Zavzpomínal i na dlouholetého parťáka Milana Petrželu, který stále ještě válí v dresu Slovácka a nedávno nastoupil do 500. ligového zápasu. Ale i na to, jak chodili během aktivní kariéry pařit.

V podcastu Deníku Ze západu se tedy dozvíte i pár Davidových tipů kam vyrazit na párty v Plzni, kam by vzal návštěvu nebo co si jako vyučený kuchař zvládne sám uvařit…