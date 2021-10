Vypočítavé rebelky šokovaly ve futsale. Daly si čtyři vlastní góly, FIFA zuří

Dostat vlastní gól? Většinou je to smůla, jindy jde nešikovnost. A občas je to i záměr. Je málokdy je ale k vidění to, co předvedly futsalistky v Argentině. V soutěžním zápase vedly už 2:0, pak si ale samy zcela úmyslně vstřelily čtyři branky. Co je k tomu vedlo?

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Michal Pavlík

Skandál se zrodil v mistrovském duelu argentinských futsalistek mezi týmy Banfieldu a Gimnasia y Esgrima La Plata. Hráčky prvního klubu se po osmi minutách dostaly do vedení 2:0 a zdálo se, že vše jde tak, jak má. Zabiják z Brazílie se v Česku nechce rozptylovat ženami. Pivo už ale zná Přečíst článek › Jenže pak přišel šok. Tým z Banfieldu si v krátkém sledu vstřelil hned čtyři vlastní góly. Dámy v růžových dresech se navíc své počínání ani nesnažily maskovat. Vypadalo to až komicky: obzvlášť druhý „vlastňák“ zaujme nevídanou otrlostí svých autorek. Argentinské futsalistky si ho totiž daly rovnou z výkopu – míč se tempem šourajícího se seniora ospale dokutálel přes půl hřiště až do brány, mezi nohama netečně přihlížející gólmanky. Záznam vlastních gólů: Zdroj: Youtube Hráčky Gimnasia tak vyhrály 4:2, ale moc nejásaly. „Jsme rády za tři body, ale ne za způsob, jakým jsme je získaly. Takové nesportovní chování nechceme podporovat,“ uvedl vítězný tým. Viděl to celý svět Proč se Banfield rozhodl zápas prohrát? Údajně šlo o výběr soupeře pro play-off o postup do první ligy. Tým už měl účast ve vyřazovacích bojích v kapse, ale prohra by mu do cesty postavila hratelnějšího soupeře. Ano, to se ve sportu občas stává, ale snad nikdy nebyla úmyslná prohra tak okatá. VIDEO: Ostuda v ligovém futsale. Hráč neunesl vyloučení a vrhl se na sudího Přečíst článek › To se může klubu z předměstí Buenos Aires ještě šeredně vymstít. Trenér Mariano Vila byl hned po provalení skandálu vyhozen i se svými spolupracovníky. Video ze zápasu se však mezitím začalo masově šířit po sociálních sítích, až si ho nakonec všimla i světová federace FIFA a vyzvala argentinskou asociaci k důslednému vyšetření případu. Nakonec se tak i nejvyšší patra světového fotbalu (a futsalu) zabývají případem ve druhé argentinské lize futsalistek…