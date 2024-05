„On se ten fotbal sám neudělá.“ Legendární hláška z policejních odposlechů známé tuzemské aféry pasuje jako ulitá na skandál, který teď řeší v Maďarsku. Tamní klub došel k titulu hodně zvláštním způsobem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

V maďarské lize do čtrnácti let se děly věci. Starší žáci Kerekegyházi měli před sebou zdánlivě nemožný úkol. V závěrečném kole jim nestačilo jen zvítězil, k zisku titulu potřebovali vyhrát o 42 branek. A to se taky stalo.

Hrozivý výsledek 22:1 ve fotbale. Hráči stáli u kiosku, zbytečné odpoledne

Mladíci porazili nejslabšího soupeře soutěže Pálmonostoru 43:1, z druhého místa se po závěrečném utkání vyhoupli na špici a na poslední chvíli stali se šampiony. Zklamaní hráči druhého Miklósi měli stejně bodů, ale o gól horší skóre.

„Věděl jsem, jak soupeř hraje a tušil jsem, že bychom mohli dát klidně padesát gólů,“ líčil po utkání kouč žáků Kerekegyházi Viktor Király.

Byl to zázrak

Jeho svěřenci vstřelili v sezoně celkem 148 gólů, z toho 43 v posledním zápase. Dva hráči nasázeli po jedenácti brankách, jeden jich dal deset.

Přestože se zápasy posledního kola hrály ve stejný čas, kuriózní výsledek pochopitelně nezůstal bez povšimnutí veřejnosti. Skandálním vyvrcholením soutěže se tak bude zabývat tamní asociace.

Fotbal má novou aféru: Sudí uznal gól, který svět neviděl. Folprecht se styděl

Podle některých rodičů rozhodčí vítěznému týmu připískával. Kouč mistrů nařčení z ovlivnění zápasu odmítá. „Byl to zázrak, ale kluci nechali na hřišti všechno,“ řekl Király