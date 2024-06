Fotbal občas nabízí pořádné kuriozity. Nejinak je tomu i v případě finále Ligy mistrů, která v sobotu vyvrcholí na půdě anglického Wembley. Borussia Dortmund totiž obdrží větší balík peněz, pokud v rozhodujícím měření sil nezvítězí.

Radost fotbalistů Realu Madrid po postoupu do finále Ligy mistrů. | Foto: Profimedia

Důvod nalezneme v klauzuli při přestupu Jude Bellinghama, která zahrnuje i odměnu ve výši 25 milionů eur pro žlutočerné, a to v případě, že Angličan vyhraje LM. Za zisk ušatého poháru by přitom klub utržil o 5 milionů eur méně. V samotném zápase dojde i na loučení legend – Marca Reuse a Toniho Kroose. Bývalý kapitán má v Dormundu na dosah první velkou mezinárodní trofej od roku 1997, zatímco mistr světa z roku 2014 může opanovat milionářskou soutěž již pošesté, čímž by se vyrovnal klubové legendě Paco Gentovi.

Peníze, nebo sportovní úspěch?

Jeví se jako nadmíru jasné, že by německý celek raději vyhrál milionářskou soutěž, o tom žádná. Nicméně pokud ve finálové vřavě padne, dostane větší finanční sumu než v případě druhého scénáře. Že se vám to nezdá? Tak nejprve popořadě.

Loni v létě přivedl Bílý balet Angličana Bellinghama za tučnou sumu 103 milionů eur. Středopolař se stěhoval shodou okolností z týmu, kterému se o víkendu postaví na trávníku – z Borussie Dortmund. Mužstvo Edina Terziče při prodeji své hvězdy zahrnulo do transferu finanční odměnu, která bude vyplacena v případě, že Bellingham s Realem opanují do šesti let domácí ligu a milionářský pohár. Nejedná se přitom o malou částku, kompenzace činí 25 milionů eur, což činí víc než v případě triumfu v nejlepší evropské pohárové soutěži. Za tuto výhru totiž daný šampion obdrží „pouze“ 20 milionů eur.

Nutno dodat, že nápaditý záložník již LaLigu letos vyhrál. Die Schwarzgelben tak v případě porážky odsají do klubové pokladny více finančních prostředků než naopak, kdy by Borussia uzmula první evroskou trofej od roku 1997.

Legendy dávají fotbalu vale

Finálová vřava bude obsahovat také mnoho sportovních perliček. Po sobotním klání totiž uzavřou svou kariéru na klubové scéně dvě velká jména – Marco Reus ve žlutočerném dresu a jeho bývalý parťák z reprezentace Toni Kroos, který nastoupí na opačné straně. Pro prvního jmenovaného půjde o vůbec poslední zápas kariéry, jelikož se na rozdíl od defenzivněji laděného záložníka Realu Madrid nedostal do soupisky pro domácí EURO. Kroose tak čeká ještě loučení na německé půdě.

Oba za sebou zanechali velmi bohatý fotbalový životopis. Nynější legenda žlutočerných odehrála v tamních barvách celkem 12 sezon a za tu dobu odolala vábení od dalších věhlasných adres, čemuž ale napomohly i četné Reusovy zdravotní lapálie. Ty mu zabránily v hvězdnější kariéře, nicméně přesto za sebou zanechal velký odkaz. Krajní záložník opět ukázal, že klubový patriotismus pro něj není pouze prázdnou frází, když prohlásil, že pro něj Dortmund znamená všechno.

Kroosovi se zdravotní problémy ve větší míře vyhnuly. I díky tomu se tento matador pyšní sbírkou pěti triumfů v milionářské soutěži, kterou čtyřikrát vyhrál v bílém dresu a jednou rovněž v barvách Bayernu Mnichov. 34letý fobalista nasbíral více úspěchů ve španělské metropoli, kde byl dosud ověnčen celkem 22 trofejemi. Jeho největší týmový úspěch se datuje do roku 2014, v němž s německou reprezentací vyhrál mistrovství světa. Zlato z mundialu naopak schází Reusovi, který se v danou dobu potýkal se zraněním. Zpět ale k plejerovi královského celku, kterého docenil při oznámení jeho konce klubový boss Florentino Peréz, když pronesl následující slova: „Toni je jedním z největších hráčů v historii Realu Madrid a tento klub bude vždy jeho domovem.“

Bílý balet favoritem večera

Kromě zmíněných loučení jistě přinese velký fotbalový večer taktéž spoustu nových příběhů. Poprvé v historii se například může stát, že PMEZ či dnešní Ligu mistrů vyhraje hráč turecké národnosti. Španělský deník Marca totiž přispěchal s informací, v níž odhalil, že danou trofej dosud vyhrálo 619 fotbalistů 52 různých národností. Nyní k nim může přibýt další – Ankarský rodák Arda Güler v barvách Ancelottiho družiny. Španělé jsou navíc před kláním v londýnském Wembley považováni za favority.

Ti se budou spoléhat na reprezentanta Albionu, jenž zatím stihl odehrát ve stávajícím angažmá 41 zápasů, v nichž nasázel 23 branek a v premiérovém ročníku La Ligy skončil celkovém v pořadí kanonýrů čtvrtý. Zároveň pozvedl nad hlavu už dva poháry. A to je mu stále teprve 20 let.

Zatímco se Real bude pravděpodobně tlačit do ofenzivy a diktovat tempo hry. U Dortmundu lze očekávat, že vsadí spíše na skálopevnou defenzivu a bude vyčkávat na chyby soupeře. Role lídra zadních řad leží na Matsu Hummelsovi. Pokud mu nic nezabrání v nástupu na zelený pažit, může se stát ve věku 35 let a 168 dní nejstarším Němcem, který do finále Ligy mistrů zasáhl od dob Lothara Matthäuse. Zkušený stoper vyniká například v osobních soubojích, letos mu statistici napočítali v LM 48 obranných zákroků, což je mezi obránci nejvíc za posledních 15 let.

Svěřencům kouče Ancelottiho pak může hrát do karet i fakt, že mají víc zkušeností s velkými zápasy. V závěrečném souboji o ušatý pohár se naposledy představili v sezoně 2021/2022, kdy rovněž celou soutěž vyhráli. Die Borussen se zde ukázali před dlouhými 11 lety a na rozdíl od svého finálového soka padli po prohře 2:1 s Bayernem. Taktéž vzájemná bilance hovoří pro Los Blancos, jež čtyřikrát v řadě nepadli. BVB vyhráli naposledy až v pátém takovém měření sil, když se ve čtvrtfinále milionářské soutěže trefil dvakrát Reus.