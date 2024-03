Ano, Tomáš Chorý je útočník, kterého leckdo nemusí. Má za sebou řadu excesů, občas se chová jako utržený ze řetězu a s principy fair play rovněž bývá na štíru. Přesto by pro reprezentaci mohl být platný. A to i na Euru.

Tomáš Chorý debutoval v reprezentačním áčku proti Moldavsku a hned dal gól. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Evropský šampionát se nezadržitelně blíží. K premiéře nového kouče Ivana Haška na lavičce dojde už v březnu, kdy Češi v přípravných zápasech vyzvou Arménii a Norsko.

Jak to bude s Tomášem Chorým? Začtěte se do polemiky sportovní redakce Deníku, která reaguje na aktuální debatu ve fotbalové komunitě.

Tomáš Chorý si Euro nezaslouží. Tady je pět důvodů, proč nemá být v nominaci

Důvod 1: Je to rváč

Fotbalový tým (obzvlášť takový tým, který chce uspět) není debatní kroužek gentlemanů, kteří oduševněle rozebírají barokní traktáty o metafoře a ve volném čase přemítají, jak nastolit světový mír. V mančaftu potřebujete jak fotbalové intelektuály, tak dříče a – v dobrém slova smyslu – „sígry“. A právě v téhle roli by se Tomáš Chorý mohl cítit jako ryba ve vodě.

Jako v Matrixu, blázen na svobodě. Chorému prošel další úlet, fanoušci nechápou

Je to rváč, který pro svůj tým udělá první poslední. Občas přestřelí, to je fakt, ale to už si musí ohlídat trenér. Ivan Hašek má nepochybně dost zkušeností, aby si se zuřivým dlouhánem poradil. A nasměroval Chorého jiskřivou energii tak, aby nároďáku pomohla. Není přece od věci dokázat vyprovokovat soupeře, rozhodit jim psychiku, přimět je ke zkratu. Jen to nepřehnat.



Důvod 2: Má formu

Nebavme se ale o plzeňském forvardovi jako o nějakém hororovém monstru. Reprezentaci by mohl prospět i svými ryze fotbalovými přednostmi. Chorý je poslední dobou v laufu, ve Viktorii se mu daří a vzhledem k tomu, že kvalitních ostrostřelců není v tuzemsku nadbytek, proč nesáhnout po někom, kdo možná nemá tak zvučné jméno, zato má formu? Na Euro by přece měli jet hlavně ti, kterým to zrovna jde. Nejde o zásluhy, ale o fazónu.

Důvod 3: Je gólový

Dejme na chvíli přednost faktům před dojmy a podívejme se na výsledky českých útočníků v ligových soutěžích. Patrik Schick (je po zranění) má zatím bilanci tři góly ve dvanácti startech. Jan Kuchta sedm gólů v jednadvaceti zápasech, Tomáš Čvančara (je zraněný) čtyři góly ve třinácti zápasech, Adam Hložek jeden gól ve dvaceti (vesměs kratičkých) startech.

Na hattrick jsem nemyslel, řekl Chorý. Spartě jsme zatloukli hřebíček do rakve

Chorý dal v sezoně zatím sedm branek v jednadvaceti duelech, stejně jako sparťan Kuchta, tanečník z Belmonda. Proč by neměl dostat přednost plzeňský střelec? Z FORTUNA:LIGY ho může doprovodit jedenáctigólový Václav Jurečka.

Důvod 4: Čahoun se hodí

Milovníci moderních fotbalových trendů blednou hrůzou při vzpomínce na doby, kdy bylo v koncovkách vypjatých zápasů všeobecným zvykem poslat na hřiště někoho s výškou kolem dvou metrů a nakopávat na něj dlouhé balony. Zní to poněkud zoufale, ale to neznamená, že to není účinné i dnes. Chorého výška navíc může být plusem nejen v útoku, ale také při bránění standardek, v osobních soubojích či při získávání prostoru pro rychlejší a obratnější spoluhráče.

Důvod 5: Souhra se Šulcem

Pavel Šulc a Tomáš Chorý utvořili dvojici, která po nejistém vstupu do sezony vytáhla Plzeň zase nahoru. V nejvyšší soutěži mají společně na kontě jednadvacet gólů a pět asistencí. Dá se předpokládat, že západočeský záložník a momentálně nejlepší ligový střelec Šulc nebude v úvahách Ivana Haška o nominaci scházet. S Chorým si na hřišti rozumějí, doplňují se. Trenér by měl ukázat na oba.