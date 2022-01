Při oslavě vítězného gólu zasáhla Digneho do hlavy plastová láhev hozená z hlediště. Francouzský obránce minulý týden přestoupil do birminghamského klubu právě z Evertonu poté, co požádal o odchod z klubu kvůli neshodám s Benítezem, který pak stejně dostal padáka. Láhev trefila i dalšího beka Cashe.

Bottle from crowd hits Cash & Digne.



Utterly Disgraceful pic.twitter.com/FXOlGYgHi8 — Rodger Armstrong (@rodgerarmstrong) January 22, 2022

„Bylo to šílené, trefilo mě to přímo do hlavy," líčil Cash pro BT Sport. „Není to nic příjemného, ale získali jsme tři body, takže to bereme."

Digne, který si vytrucovaným přestupem znepřátelil fanoušky Evertonu, na Instagramu vzkázal: „To, co se stalo, a některé věci, které se o mně za poslední měsíc řekly, mě velmi zarmoutily. Ale nepůjdu s nikým do slovní války.“

Everton v prvním zápase po odvolání španělského trenéra Rafaela Beníteze prohrál doma s Aston Villou 0:1. "Karamelky" s dočasným koučem Duncanem Fergusonem z posledních pěti duelů Premier League získaly jediný bod a bojují o záchranu.

Incident v liverpoolském Goodison Parku není v Premier League ojedinělý. Na začátku ledna byl v Leedsu zasažen lahví Matt Lowton z Burnley.

Police have arrested a supporter at Goodison Park for throwing a missile onto the pitch during today’s Premier League match against Aston Villa. — Everton (@Everton) January 22, 2022

„Je nechutné tohle vidět, je to ostuda. Nikdy by se to nemělo stát,“ zlobil se bývalý útočník Evertonu James McFadden .

„Musí to být doživotní zákaz pro každého, kdo to udělá. Je to nebezpečné," řekl někdejší irský reprezentant Andy Reid na BBC Radio 5 Live.