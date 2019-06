„Na zápasy proti Slavii se těším, bude to zvláštní. Uvidíme, jak to dopadne,“ prohlásil Adam Hloušek včera po prvním společném tréninku v Plzni na adresu jednoho z největších rivalů Viktorie.

Jaké jsou vaše první dojmy?

Zatím jenom pozitivní, většinu kluků znám. Vrátil jsem se zpátky do Čech, já jsem maximálně spokojený.

Co bylo motivací k návratu?

Když se ozvala Plzeň, udělalo mi to ohromnou radost. Je to jeden z nejlepších celků v české lize. A motivace je jasná, plzeňská Viktorka hraje doma o přední příčky, pravidelně je v evropských pohárech. Co víc si přát?

Takže o jiné nabídce jste ani nepřemýšlel?

Věděl jsem, že mi končí v Legii Varšava smlouva, tak jsem něco řešil. Ale jakmile se ozvala Plzeň, už se moje myšlenky ubíraly jen tímhle směrem.

Letní příprava bude letos extrémně krátká. Co na to říkáte?

Já jsem na to zvyklý z Polska, kde liga začínala snad nejdřív ze všech soutěží v Evropě. Dovolená nikdy nebývala dlouhá, loni jsme navíc začínali už v prvním předkole Ligy mistrů, takže pro mě žádná novinka.

Bude v Plzni hodně těžké dostat se do sestavy přes Davida Limberského?

To je těžká otázka… (usměje se) Myslím si, že to není jen o Davidovi. Konkurence v Plzni je obrovská, rozhodovat se bude v přípravných zápasech. Ale všichni jsme na jedné lodi, máme jeden cíl.

Takže s vámi trenér Vrba počítá i na jiný post než levého beka?

Takhle konkrétně jsme se o tom ještě nebavili. Uvidíme časem, jaké budou jeho úmysly.

Vy jste s Legií Varšava několikrát zažil předkolo Ligy mistrů, takže víte, jak bývá zrádné…

Je to zkušenost. Ono to vypadá, že když jde tým do pohárů rozehraný z domácí soutěže, je to výhoda, ale na druhou stranu se kumuluje únava. Zažil jsem to loni s Legií, těch zápasů se nakupilo strašně moc, do toho náročné cestování, obrovská vedra. A my to odskákali, že jsme nepostoupili. Často rozhodují zkušenosti, nejen výkony na hřišti.

