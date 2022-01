O jeho přestupu do Brentfordu spekulovala média od poloviny ledna. Během rekonvalescence se Eriksen připravoval individuálně v týmu Odense nebo ve švýcarském Chiassu. Naposledy trénoval s rezervním týmem Ajaxu Amsterodam a cítil se zdravotně bez jakýchkoliv omezení.

"Jsem rád, že mohu oznámit svůj příchod do Brentfordu. Už se nemohu dočkat, až to všechno začne. Doufejme, že se uvidíme co nejdříve," uvedl Eriksen ve videu na sociálních sítích a svůj vzkaz doprovodil zdviženým palcem.

Devětadvacetiletý Eriksen musel po srdeční příhodě ukončit angažmá v Interu Milán, protože lékaři mu voperovali kardiover-defibrilátor, s kterým se v italské lize hrát nesmí.

V Brentfordu se setká s dánským trenérem Thomasem Frankem, pod nímž nastupoval v národním týmu do 17 let. "Těším se, až budu zase s Christianem spolupracovat. Od chvíle, co jsem ho naposledy vedl, uběhl nějaký čas. Tehdy mu bylo šestnáct a stal se jedním z nejlepších záložníků v Premier League. K tomu vyhrál řadu trofejí v Evropě a stal se hvězdou dánské reprezentace," řekl Frank.

"Využili jsme šanci přivést do Brentfordu hráče světové třídy. Netrénoval sice s týmem sedm měsíců, ale odvedl hodně práce sám. Je fit, jen ho potřebujeme dostat do zápasové kondice. Těším se, až ho uvidím s ostatními hráči a věřím, že se dostane zpět na nejvyšší úroveň," doplnil Frank.

Eriksen se již dříve vyjádřil, že by se chtěl vrátit i do reprezentace a zahrát si na letošním mistrovství světa v Kataru. Bývalý hráč Ajaxu nebo Tottenhamu, za který odehrál 305 zápasů, se vrací do Premier League po téměř dvou letech.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



?? The Danish international will link up with Bees for rest of season



? https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

"Christian ve své nejlepší formě umí dirigovat hru. Volí správné přihrávky a je hrozbou pro soupeře. K tomu výborně zahrává standardní situace. Je to hráč, kterému můžete dát míč a on vyřeší všechny problémy, které má před sebou. Do klubu přinese také zkušenosti z vrcholového fotbalu. Věřím, že bude mít velký vliv jak v kabině, tak na hřišti," prohlásil Frank.

Eriksen prodělal srdeční zástavu 12. června během úvodního utkání Dánů na Euru proti Finsku a život mu zachránil včasný zákrok lékařů na hřišti.