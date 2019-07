Trenér FK Jablonec Petr Rada i celý mančaft měli "pořádné nervy". "Náš tým prozatím neodcestoval podle stanoveného plánu na cestu k zápasu 2. předkola Evropské ligy do Arménie. Stane se tak až ve středu navečer.," informoval fotbalovou veřejnost tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman.

Detaily ke komplikacím, které nastaly na plánované cestě vylíčil takto. „Původně plánovaný odlet v půl deváté ráno se neuskutečnil. Důvodem bylo několikahodinové zpoždění našeho letadla na cestě do Prahy. Náhradní dopravce následně nedostal povolení na vstup do vzdušného prostoru Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Tým Jablonce bude dnes večer trénovat v Praze na Strahově. Aktuálně řešíme večerní odlet do Arménie s jiným dopravcem,“ objasňuje nastalou situaci tiskový mluvčí FK Jablonec.

Hráči se před pátou hodinou přesunuli z letiště do tréninkového centra v Praze na Strahově, kde odtrénovali jednotku. I zkušený kapitán týmu Tomáš Hübschman zažil podobné trable s přepravou prvně. „Všechno bývá jednou poprvé. Je to samozřejmě nepříjemné. Chtěli jsme cestu tam zvládnout za co nejkratší dobu, to se nám bohužel nepovedlo. Nijak jsme za to nemohli, museli jsme čekat na pokyny a vyšlo z toho to, že jsme tu zůstali. Odtrénovali jsme v Praze a teď večer odletíme,“ říká náš středopolař. Jablonecká výprava totiž konečně navečer odcestuje do Arménie.

Na problémy se vymlouvat nechtějí

Tomáš Hübchman po tréninku přibližoval našeho zítřejšího soupeře. „Viděli jsme oba jejich pohárové zápasy s Makedonci. Mají tam pár hráčů, na které nás trenér upozorňoval. Kouč nám ukazoval různé situace. Mělo by to být hlavně o nás, chceme soupeři vnutit naši hru a dokázali přes něj postoupit,“ má jasno kapitán. „Motivace je stále stejná, i přes ty dnešní peripetie. Nikdo se nechce na žádné problémy vymlouvat a zítra by se to na tom hřišti by to na hřišti nemělo být vůbec znát,“ zakončil nejzkušenější z našeho kádru před odletem do Jerevanu.

Do Jerevanu se nakonec náš klub vydá vládním speciálem. “Požádali jsme Vládu ČR o pomoc v této situaci, kdy nám hrozilo neodcestování do Arménie na utkání Evropské ligy. V této krizové situaci, kdy by to mělo neblahý vliv na národní koeficient, jsme využili vládní speciál. Byla by to mezinárodní ostuda. Jsme za tuto pomoc vděčni a náš klub uhradí veškeré náklady spojené s touto cestou,” říká mluvčí klubu Martin Bergman.