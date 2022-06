„Přecházím na kriket,“ rýpnul si Twitteru bývalý reprezentant Gary Lineker.

„Jsme zklamaní, ale není důvod k panice. Je to naše první vysoká porážka za hodně dlouhou dobu,“ krotil vášně anglický kapitán Harry Kane.

Faktem je, že Angličané v Lize národů nevyhráli ani jeden ze čtyř zápasů a vstřelili jen jeden gól. A to ještě z penalty. To před blížícím světovým šampionátem v Kataru není dobrý signál.

„Zvolili jsme omlazenou sestavu. Odpovědnost beru plně na sebe, nenašel jsem správný balanc mezi novými a zkušenými hráči,“ přiznal Gareth Southgate.

Právě anglický trenér se stal hromosvodem nenávisti fanoušků. Téměř třicet tisíc lidí na stadionu ve Wolverhamptonu Southgata vypískalo a řvalo na něj: „Nevíš, co děláš!“ Hněv po utkání pokračoval na sociálních sítích, kde fanoušci volali po odvolání kouče.

Also this idea that Southgate is holding this group back is nonsense, this squad is no better than 2004/6 1996/98. Southgate has overachieved albeit with favourable draws. Rest up boys & come back to your normal level ??#ENGvHUN https://t.co/hNp3z7n2EU