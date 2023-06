Tisíce fanoušků West Hamu zaplnilo Letenou, aby na třech velkoplošných televizních panelech sledovaly finále Konferenční ligy na stadionu v Edenu. Házením kelímků s pivem do vzduchu a konfetami po penaltovém gólu začaly bouřlivé oslavy prvního gólu, ty ale po pár minutách přerušil vyrovnávací gól Fiorentiny. Devadesátá minuta pak rozhodla o konečném vítězství West Hamu.

Fanouškovská zóna West Hamu na pražské Letné při finále Evropské konferenční ligy v Edenu | Video: Deník/Radek Cihla

Následně se část příznivců West Hamu vydala do centra Prahy, společnost jim dělali těžkooděnci. Oslavy triumfu nad Fiorentinou se ale vymkly kontrole a došlo k několika střetům, protože fanoušci se pokoušeli odpálit světlice.

Je to jako pohádka, všechno se spojilo, rozplýval se Souček po vítězství v Edenu

„Někdo nechal vzplanout světlici, zpívali jsme a na policii to bylo trochu moc. Rozhodli se zaútočit, aby to zklidnili. Snažili se dostat toho chlapa se světlicí,“ popsal incident Jurre Uijtendaal deníku The Sun.

Příznivci West Hamu policisty následně zasypali lahvemi a petardami. Podle jednoho ze svědků byli přitom v početní převaze. Policisté nakonec použili pepřový sprej.

Už před zápsem policisté zasahovali v centru Prahy poté, co maskovaní ultras Fiorentiny v baru v Rytířské ulici napadli fanoušky West Hamu a tři zranili. Policie zadržela 16 lidí.

Souček a Coufal slavili v Edenu s českou vlajkou. Utěšovali plačícího Baráka

K excesům došlo i během zápasu, který se hrál v bouřlivé atmosféře. Příznivci londýnského týmu házeli kelímky od piva na hráče Fiorentiny a jeden z nich způsobil kapitánovi italského týmu Cristianu Biraghimu krvavé zranění na hlavě. Zástupci West Hamu slíbili, že fanoušky potrestají.

Po závěrečném hvizdu pak vběhlo během oslav na trávník i několik fanoušků vítězného mužstva.