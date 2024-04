Případ Preciado: Zkraty nepřichází jen ve Spartě, předvedl se už v Genku

Fotbalová veřejnost v Česku má od víkendu co řešit. Sotva se Ángelo Preciado vrátil po trestu za červenou kartu na trávník, řekl si o další odpočinek. Za zkrat proti Mladé Boleslavi šel do sprch, Letenské jeho výstup navíc stál průběžné první místo v tabulce. Letos šlo už o jeho druhé vyloučení. Jenže pohled do nedávné historie ukazuje, že žádný svatoušek nebyl Preciado ani v předchozích angažmá.

