„Tohle je dárek pro vás všechny od nás. Víme, v jak těžké a komplikované situaci se nacházíte. Doufáme, všichni lidé v Evropě doufají, že situace ve vaší zemi se brzy zlepší a zase bude vše v pořádku,“ řekl hvězdný záložník.

France U21 & Real M CM Eduardo Camavinga came to Ukraine’s dressing room post 3-3 draw yday and presented the side with a whole heap of France jerseys for the ?? U21 squad