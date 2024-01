Pohádky se obvykle vysílají o Vánocích, ale ta, kterou zažívá jeden mladý fotbalista, přišla o pár dní později. V první den nového roku byl oznámen jeho přestup do Premier League. Doposud přitom hrál až šestou nejvyšší anglickou soutěž.

Fletcher Holman (vlevo) v dresu Eastbourne Borough | Foto: Profimedia

Tohle jméno si dobře zapamatujte, možná se vám to bude ještě hodit. Jmenuje se Fletcher Holman, je mu devatenáct let a za hranicemi Anglie o něm dost možná ještě skoro nikdo neslyšel. Až do těchto dní.

Fletcher hrál až doteď za Eastbourne Borough, klub bojující v National League South. A to je v anglické ligové hierarchii šestá nejvyšší soutěž. Pro srovnání s českým fotbalem je to na úrovni 1.A třídy.

Zdroj: Youtube

Upozornil na sebe už v minulém ročníku, kdy nastřílel sedmnáct branek. Letos se v patnácti utkáních prosadil desetkrát. A všimli si ho až v nejvyšších patrech. Fletcher totiž zaujal vedení Wolverhamptonu, který hraje elitní Premier League.

Devatenáctiletý fotbalista přitom poprvé nakoukl do dospělého fotbalu až před několika měsíci. Poté, co dal hned v jednom z prvních utkání pět gólů, strhnul na sebe pozornost fotbalových skautů z vyšších pater anglického fotbalu.

Posily z nižších soutěží

V případě Wolverhamptonu přitom nejde o první posilu z nižší anglické soutěže. Před časem klub posílil Max Kilman z Maidenheadu, který hraje až pátou anglickou ligu. Nyní šestadvacetiletý střední obránce se postupně vypracoval v jeden ze základních kamenů sestavy, fotbalisty Wolverhamptonu vede s kapitánskou páskou a je jedním z pouhých deseti hráčů, kteří v letošní sezoně nechyběl na hřišti ani jedinou minutu.