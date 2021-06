Teď tedy chystá po krátké pauze návrat na fotbalové trávníky, i když už to bude v dresu třetiligové Jiskry Domažlice. Už v pátek ho čeká první trénink s novými spoluhráči.

„Před čtyřmi pěti lety lety jsem dal panu Ticháčkovi slib, že až jednou skončím na profesionální úrovni, budu pokračovat v Domažlicích. Oddaloval jsem to, co to šlo, ale teď už nastala ta správná doba. Takže jen plním svůj dávný slib,“ usmál se ve čtvrtek David Limberský na tiskové konferenci, kterou přenášela domažlická Jiskra přímým přenosem na svém facebookovém profilu.

„A samozřejmě jsem tady i kvůli trenérovi,“ ukázal na vedle sedícího Pavla Vaigla, s nímž jsou dlouholetí přátelé. „Určitě sem nejdu jen tak pro srandu. Budu hrát, co budu moct a doufám, že to nebudu klukům kazit,“ doplnil David Limberský.

Domažlice byly v minulém nedokončeném ročníku ČFL na druhém místě, jen o vlásek jim unikl postup do druhé ligy. „A postup bude náš cíl v příštím ročníku. Netajíme se tím, i když si na sebe tak trochu pleteme bič,“ prohlásil prezident domažlického klubu Jaroslav Ticháček.

„Doufám, že neskončíme hůř, než jsme byli, to bychom se asi s Davidem pakovali oba. To berte s nadsázkou,“ doplnil trenér Vaigl.

„Třetí ligu jsem v kariéře mockrát nehrál, bude to něco nového, ale měl jsem možnost vidět několik zápasů Domažlic. Vím, do čeho jdu. Rozhodně to není žádná selanka, hraje se to v tempu, většinou to jsou mladí kluci. Chtěl bych, aby i moji spoluhráči šli ještě nahoru,“ pokračoval Limberský, který řadu domažlických hráčů pamatuje z plzeňské Viktorie.

Dres s číslem osm

„Kádr je tady na třetí ligu velmi dobrý, takže i ambice by měly být nejvyšší. Strašně se těším zpátky na hřiště. Uvidíme, až se soutěž rozjede,“ dodal David Limberský, jenž bude i v Domažlicích nosit dres s číslem osm, který až dosud v Jiskře patřil jinému Davidovi – Brabcovi. „Věřím, že to pochopí, vezmu ho po prvním zápase na pivo,“ usmál se Limberský, kterého domácí funkcionáři při představování několikrát titulovali jako legendu.

„Jo, taky si na to připadám ještě mladej, ale asi to tak je,“ doplnil 37letý fotbalista, který doufá, že při angažmá ve třetí lize bude mít víc času na rodinu a podnikatelské aktivity.