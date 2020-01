V případě Zimy je zájem dlouhodobý, ačkoliv v nejvyšší soutěži se nejčerstvější z produktů olomoucké mládežnické líhně ukázal zatím jen ve dvou zápasech. I proto se zatím Sigma zdráhá svolit k přestupu „Já sám mám v sobě jasno. Je to velká výzva a šance, nebál bych se. Ale uvidíme, co k tomu řekne klub,“ prohlásil na startu zimní přípravy devatenáctiletý talent.

Jaké to je, když se o vás po dvou ligových zápasech zajímá takový klub jako Slavia?

Nabídka se mi samozřejmě zamlouvá. Ale všechno je to teprve v řešení. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří klub.

Šel byste do Slavie?

Myslím, že to je trochu předčasné, tohle řešit. Nemá to ani cenu. Začíná příprava. Já sám v sobě mám jasno, ale uvidíme, co k tomu řekne klub. Podle toho se potom zařídím.

Tak ještě jinak. Troufl byste si na Slavii?

Je to velká výzva a taky velká šance, kterou bych rád využil. Jsem pořád mladý, věřím, že toho před sebou mám ještě hodně a tohle by mohl být mezistupeň, který by mi mohl umožnit dostat se ještě výš, třeba do nějakých lepších zahraničních lig.

Tak trochu model Alexe Krále, který přišel z Teplic a za pár měsíců je z něj pevná součást reprezentace a udělal velký přestup?

Alex využil svojí šance. Na svůj věk je naprosto výborný. Ale je jasné, že musíte mít také štěstí. Vždycky se to takhle nepovede.

Právě. Nemáte obavy, že byste si tam moc nezahrál a váš růst by se naopak mohl spíš zastavit?

Už jenom možnost trénovat s těmi borci, kteří mají spoustu zkušeností by byl pro můj růst plus. Kdybych neměl herní vytížení, mohl bych odejít někam na hostování.

Konkurence reprezentantů v kádru Slavie vás nerozhází?

Toho bych se nebál. Konkurence je všude. A myslím si, že zrovna tady v Olomouci je na stoperském postu na české poměry velmi kvalitní. Dost podobná tomu, jaká je ve Slavii.

Rozebíral jste právě tohle s trenérem Jindřichem Trpišovským?

Mluvili jsme spolu, ale o čem přesně, to si nechám pro sebe.

A s olomouckým trenérem Látalem?

S tím jsem ještě nemluvil, ale myslím, že v nejbližší době k tomu určitě dojde.

Před rokem jste se chystal vůbec na první přípravu s áčkem Sigmy a teď je tady hned Slavia. Jak jste spokojený s tím raketovým startem?

Já jsem spokojený hlavně s tím, co se nám povedlo s devatenáctkou v reprezentaci. Postoupili jsme na Euro, což byl náš cíl. A taky jsem spokojený se školou, kde nemám žádné problémy, tak doufám, že se mi ji podaří zdárně dokončit.

Maturita je pro vás velká priorita?

Určitě. Ale to by se dalo určitě nějak zařídit. Myslím tedy hlavně podmínky ke studiu (směje se).