Prosí vládu o pomoc. Brazilští fotbalisté Šachťaru a Dynama se snaží dostat domů

Becali se odkazuje na konkurenční kluby z Kluže a bukurešťského Rapidu. Podle něj mají jejich hráči problémy právě proto, že jsou očkovaní. Očkovaní hráči podle něj ztrácejí sílu, především pak ti starší. Jako příklad dává šestatřicetiletého Cipriana Deaca hrajícího za Kluž.

Becali sepsul Kesera

Použil ale i příklad z vlastních řad. Claudiu Keseru, který se v létě po šesti letech strávených v bulharském Ludogorci Razgrad vrátil do Bukurešti, podle Becaliho už nemůže hrát na nejvyšší úrovni. „Je to možná díky vakcíně. Říkám, co si myslím. Nechci ho urazit,“ uvedl pro web sport.ro.

Pětatřicetiletý střední útočník nastřílel v prvních pěti ligových zápasech po svém návratu do Rumunska čtyři branky, pak začal pozvolna dostávat méně prostoru. V posledních pěti utkáních odehrál dohromady jen sedmdesát minut.

Slova George Becaliho vedla dokonce k prohlášení rumunské vlády. „Očkování proti covid-19 nemá vliv na výkonnost fotbalistů. Naopak existuje řada studií, které prokazují, že po infekci SARS CoV2 je třeba se obávat dlouhodobých následků. To může ovlivnit výkonnost hráčů,“ stojí v něm mimo jiné.