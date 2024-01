/VIDEO/ Úvodní utkání Tipsport ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi nabídlo kromě remízy 2:2 kuriózní trefu teplického Petra Hronka. Mladoboleslavskému gólmanovi Petru Mikulcovi dal gól z více než třiceti metrů poměrně lehkou střelou, které pomohlo do branky sluníčko.

Trenér Mladé Boleslavi David Holoubek čekal na první gólovou radost v novém působišti jen 18 minut prvního zápasu. | Video: Michal Káva

V Mladé Boleslavi, kde se první přípravné utkání ligových týmů v novém roce za třeskutého mrazu hrálo, hrstce prokřehlých fanoušků oba týmy představily dvě jedenáctky. V souboji těch prvních vyhráli domácí 2:1, prosadili se Matějovský s Kadlecem a na druhé straně Havelka.

Po obrátce v nepříliš záživném utkání plném nakopávaných balónů Severočeši na umělé trávě šturmovali za vyrovnáním. Fila s Hronkem nejprve své šance neproměnili, ale Petr Hronek byl v 72. minutě přeci jen úspěšný. Čerepkai pro něho vybojoval míč a záložník, který na Stínadlech hostuje z pražské Slavie, ho nastřelil směrem na brankáře Mikulce.

Bezmála dvoumetrový pořízek rychle padající „kulatý" nesmysl ztratil v poledním slunci, zjevil se mu až na poslední chvíli. Mladoboleslavský gólman udělal kuriózní zákrok, míči ale v cestě do sítě zabránit nedokázal. „Byl to míč za obranu, který Hroňas dostal od spoluhráče. Poměrně hodně skákal, tak to zkusil a padlo to tam. Když nevystřelíš, nemůžeš dát gól, tak jsme všichni rádi, že to zkusil," okomentoval nevšední branku Jan Rezek, asistent hlavního kouče Teplic Zdenka Frťaly.

V zápase plném chyb se tak obě družstva rozešla plichtou 2:2. „Našim cílem bylo protočit všechny hráče. Z tohoto pohledu utkání splnilo účel. Kluci hráli s chutí, ve druhé půli jsme měli asi čtyři stoprocentní gólové šance. Ještě máme dost času koncovku vypilovat," řekl Rezek.

Teplice i nadále zůstávají na kondičním soustředění ve Špindlerově Mlýně, za týden se v Mladé Boleslavi utkají s Chrudimí. „Máme fyzický dril. Využíváme přírodních krás Krkonoš, běháme v terénu. Před zápasem se kluci potkali s balónem, aby do něho nešli z voleje,"přidal teplický asistent.

„První utkání hodnotím kladně. Rozdělil bych ho na dva poločasy, v kterých jsme vystřídali dvě jedenáctky. První byl z naší strany možná koukatelnější. V tuto chvíli jsme všichni ve fázi poznávání, jak hráčský tak i realizační tým," řekl ke středečnímu duelu trenér Středočechů David Holoubek.