Ze Sparty odcházející trenér Brian Priske na fanoušky nezapomněl. Příznivcům Letenských poslal na závěr svého angažmá vzkaz, v němž mimo jiné vyjádřil lítost, že odchází. Dánský trenér mění rudý dres za červeno-bílý. Jeho novým působištěm bude Feyenoord Rotterdam.

Brian Priske | Foto: se svolením CPA

Sparťané budou na poslední dvě sezony vzpomínat jen v tom nejlepším. V první z nich získali fotbalisté z pražské Letné po devíti letech mistrovský titul, o rok později jej dokázali obhájit a navrch přidali vítězství v domácím poháru a účast v osmifinále Evropské ligy.

Sparta potvrdila odchod Priskeho. Strůjce úspěchů míří do Feyenoordu

Jednou z klíčových postav úspěšného období byl trenér Brian Priske. Ten však už Spartu v následujícím ročníku koučovat nebude. Ještě před tím, než usedne na lavičku nizozemského Feyenoordu se však nezapomněl se Spartou rozloučit.

„Bylo úžasné, jak jste přijali mě i můj tým. Bylo to fantastické a jsem vám za to vděčný. Tohle je bohužel mé loučení. S tím přicházejí naděje a sny do budoucna. A já vím, že máte úžasný klub, budete se o něj starat, posouvat ho dopředu a vzhůru k dalším úspěchům. Přeji vám jen to nejlepší. Díky,“ vzkázal ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.